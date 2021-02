Sverre Lunde Pedersen kaster gullskøytene før VM

Like før VM-avslutningen i «skøyteboblen» i Heerenveen røper Sverre Lunde Pedersen (29) at han har slitt med et hofteproblem og at han nå kvitter seg med skøytene han har vunnet OL- og VM-gull på.

Sverre Lunde Pedersen (29) håper bedre stabilitet og trygghet på nye skøyter skal jekke ham ett eller to hakk opp – spesielt på 1500 meter – i distanse-VM i Heerenveen. Bildet er fra EM samme sted i midten av januar. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

– De har sunget på siste vers en stund, og det har hatt påvirkning med hensyn til teknikken og hofteproblemet. Jeg kjente det da vi kom hit, og det ble forsterket under EM, sier skøyteveteranen – inne i sin femte og siste uke i den smittevernlukkede «skøyteboblen» i Heerenveen.

Den avsluttes med distanse-VM fra torsdag til søndag, etter EM i midten av januar og to påfølgende verdenscuphelger.

Sverre Lunde Pedersen ledet Norge til gull på lagtempo og vant bronsemedaljen på 5000 meter i Pyeongchang-OL for tre år siden. For to år siden vant han VM-gullmedaljen på 5000 meter i enkeltdistansemesterskapet i Inzell. Med de samme skøytene, som han siden – nærmest mot bedre vitende – ikke har villet kassere.

– Hos meg dreier det seg om en overbelastning, svarer han på spørsmål om hans hofteproblem kan sammenliknes med det landslagsveterankollega Håvard Lorentzen (28) tidligere har slitt med over lengre tid.

– Jeg brukte andre krefter enn jeg trengte for å skyve skøytene. Det går fortere her enn det gjør på Hamar og i Stavanger. Skøytene har gjort sitt. Det er på tide å bytte. En dag har de vært OK, for så å være «annerledes» dagen etter. Etter den andre verdenscuphelgen satte jeg på reservestålet, forklarer Sverre Lunde Pedersen.

Nå har han montert en annen type stål under skøyteskoene. Det er helt forskjellig fra modellen han har gått på siden han var «liten gutt». Han sier han etter hvert ble lei det gamle, fordi det «hele tiden var problemer med det». Samtidig har han hatt problemer med å tilpasse seg et nytt stål.

– Jeg er en særing på det. Men det er lurt å fornye seg, vedgår Sverre Lunde Pedersen.

– Du har kviet deg på overtid?

– Det er ikke ideelt å gjøre det midt i en boble. Samtidig kan det være en gyllen mulighet til finne noe nytt. Jeg har litt tid når jeg kommer hjem også, svarer Sverre Lunde Pedersen med tanke på at vinteren i hans hjemby Bergen ikke er over og NM gjenstår.

– Det blir spennende. Jeg har godt av å «gutse» litt, jeg liker å pushe grenser, svarer han når det gjelder konkurransedebuten for de nye skøytene i Thialf torsdag.

Fakta Distanse-VM i Thialf Håvard Lorentzen (28) vant OL-gull på 500 meter og OL-sølv på 1000 meter for tre år siden. I 2019 tok han sølvmedaljen på 500 meter i distanse-VM i Inzell. Håvard Lorentzen er Norges sprinthåp i distanse-VM i Thialf, der 500-meteren går fredag og 1000-meteren søndag. Torsdag: 3000 m kvinner, 5000 m menn Fredag: Lagtempo, 500 m kvinner og menn Lørdag: Fellesstart semifinaler og finaler kviner og menn, 1000 meter kvinner og menn Søndag: 1500 m kvinner og menn, 5000 m kvinner, 10.000 meter menn V4 og Viaplay sender fra distanse-VM torsdag 14.45 til 18.00, fredag 15.05–18.00, lørdag 13.30–17.45 og søndag 12.30–17.45 Les mer

Han mener han kan få best utbytte av det nye understellet på 1500-meteren søndag. Det gir større trygghet i høyere fart, der det vil være kraftbesparende sammenliknet med det gamle og utslitte stålet. Det er «ikke dumt». Den glatte isen i Heerenveens Thialf er fartsfremmende.

Sverre Lunde Pedersen vurderer Norges medaljesjanser allround slik foran VM enkeltdistanser:

Torsdag: 5000 m herrer, 3000 meter kvinner

Nederlands Patrick Roest er storfavoritt etter å ha gått på 6.05 to ganger i bobletiden. Sveriges Nils van der Poel er outsider etter 6,08 forrige helg. Man må under 6.10 for å komme på pallen. Hallgeir Engebråten har 6.09 i boblen, med kvartettstart. Sverre Lunde Pedersen har vært «så der» på distansen.

Ragne Wiklund (20) har yppet seg i toppen i boblen, men Sverre Lunde Pedersen mener det er for tidlig å ha forventninger til at hun skal kunne ta medalje.

Fredag: Lagtempo

Norges herrelag har med sin oppsiktsvekkende og omstridte dytteteknikk tatt andre- og førsteplass i verdenscupene i boblen. «Feil å si» at Allan Dahl Johansson, Hallgeir Engebråten og Sverre Lunde Pedersen ikke er favoritter.

Det blir veldig spennende å se om de andre (nasjonene) begynner å dytte. Vi har mye å gå på. Rundetidene våre gikk opp mot slutten.

Norges tre utvalgte kvinner har to ferske verdenscuptredjeplasser. Riktig nok et stykke bak Canada og Nederland, og i vanligvis sterke Japans fravær, men Ragne Wiklund (20), Marit Bøhm (32) og Ida Njåtun (30) er medaljekandidater (med dytteteknikk).

Søndag: 1500 meter og 10.000 meter

Sverre Lunde Pedersen (5. plass siste v-cup), Hallgeir Engebråten (4. plass siste v-cup) og Allan Dahl Johansson er alle blant de 10 beste på 1500 meter. Det er «vår beste» distanse, vi kan få tre blant de fem beste.

Thomas Krol har vært suveren, Nederland har hatt tre på pallen i begge verdenscupene. Vi får satse på én nordmann på pallen, jeg skal gjøre mitt beste for at det blir meg.

Ingen nordmenn er kvalifisert for 10.000-meteren, Hallgeir Engebråten er reserve. Sveriges Nils van Poel tok den ene tilgjengelige «tidsplassen» etter de andre som var kvalifisert etter forrige sesongs resultater på distansen. Van der Poel er gullfavoritt.