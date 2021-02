Preget av kulden i VM: – Det er helt på grensen

POKLJUKA (VG) Det ble ingen norske medaljer på VM-sprinten. Både Sturla Holm Lægreid (23) og Johannes Thingnes Bø (27) forteller at de var preget av den voldsomme kulden som plutselig har kommet til Pokljuka.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det påvirker jo skytingen. Jeg tror ingen har følt at de har vanlig bevegelse i fingrene. Man blir litt lammet i alle bevegelser fra lading til holding i børsen. Men vi skjønte det før dagen i dag at i dag kan være en dag hvor vi vil fryse litt på fingrene, sier Johannes Thingnes Bø til VG etter VM-sprinten i Pokljuka.

Han fikk to bom på liggende og ble til slutt nummer fem da svenske Martin Ponsiluoma overraskende tok gullet.

Da Norge tok gull på mix-stafetten onsdag, var det sludd, snø og rundt null grader. Nå har det kommet et værskifte her i slovenske Pokljuka og på sprinten var det rundt minus 14 grader. Det er meldt lignende vær når jentene skal ut og gå sprint lørdag.

– Vi prøvde oss med noen varmeposer som vi festet rundt håndleddet uten at det var skikkelig suksess. Det er ikke lett, det er ikke det, forteller Thingnes Bø.

– Helt på grensen

– Må dere ta noen grep før de neste konkurransene?

– Vi må ta med et par varmere hansker på trening i morgen og se om finmotorikken med børsen kan fungere like bra med litt tykkere hansker, svarer verdenscuplederen.

– Det var helt på grensen i dag til at jeg hadde følelser i fingrene. Det er ikke uforsvarlig å gå, men det blir utfordringer med å holde fingrene varme. Det gikk akkurat bra i dag, vil jeg si, sier lagkompis Johannes Dale.

Se høydepunktene fra sprinten her:

Gikk med feil hansker

På vei inn mot standplass kunne man se nesten samtlige løpere svinge voldsomt med armene for å få litt varme før skyting. Også Sturla Holm Lægreid forteller at han var preget – kanskje litt ekstra på grunn av en «juniorfeil» med for kalde hansker.

– Jeg merket kanskje at det holdt meg litt tilbake i dag. Jeg hadde ikke det rå giret hverken på skytingen eller i sporet. Jeg måtte bruke litt ekstra tid på standplass og fikk ikke opp farten helt i løypa, sier Lægreid.

Les også Bø-brødrene kom med stikk til svenskene

– Det hemmet meg litt, men jeg følte samtidig jeg taklet det bra med tanke på at jeg klarte å skyte fullt og sto løpet helt inn. Det er litt vanskelig. Vi har ikke gått så mange løp i denne kulden her, så det er vanskelig å gjøre seg erfaringer, legger han til.

Lægreid skjøt fullt på både liggende og stående, men hadde ikke god nok fart i sporet og ble til slutt nummer syv.

– Jeg gjorde en liten juniorfeil, for jeg har egentlig to par av de tykkeste hanskene. Det er egentlig oppvarmingshansker. Men på innskyting merket jeg at det ikke var for tykt å gå med de. Jeg skulle gjerne hatt et tørt par i skifte til før start. Når jeg ikke hadde det, måtte jeg gå et hakk ned på tykkelse og det ble jeg straffet for på skytingen, forteller han.

Til tross for ingen medaljer, havnet alle de norske topp ti og har gode utgangspunkt for jaktstarten søndag 13.15. Før det går jentene sprint lørdag 14.30. Begge sendes på NRK.

Publisert Publisert: 12. februar 2021 19:46