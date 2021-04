Real Madrid rotet bort to poeng i gullkampen

(Real Madrid-Real Betis 0–0) Atlético Madrid og Barcelona har god grunn til å juble etter at Real Madrid ga bort to poeng da det ble 0–0 mot Real Betis lørdag kveld.

Real Betis’ Borja Iglesias hopper over Real Madrid-keeper Thibaut Courtois lørdag kveld. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Det betyr at Atlético Madrid topper med 73 poeng på 32 kamper, Real Madrid har 71 poeng på 33 kamper, mens Barcelona har 68 poeng på bare 31 kamper.

Barca spiller søndag mot Villarreal, mens Atlético Madrid møter Athletic Bilbao. Innspurten kan bli ekstremt spennende i en liga der det spilles 38 matcher.

Regnet høljet ned i Madrid, der det aldri tok av - til tross for at kampen var svært viktig for begge lagene.

Real Madrid var på det meste 11 poeng bak byrivalen, men nå - da muligheten til å komme likt med Atlético Madrid var der, sviktet Zinedine Zidanes mannskap.

Vertene har nå 13 strake ligakamper uten tap - men det var en stor nedtur at de ikke vant lørdagens kamp.

Real Madrid har reddet seg mye på Thibaut Courtois’ keeperspill i det siste, og også denne gang var belgieren god.

