Vålerenga-Hansens drømmescoring: – Har øvd på skudd hele uken

(Stabæk-Vålerenga 1–2) De imponerte ikke. Men Vålerenga er tilbake på vinnersporet før seriegullet kan sikres søndag. Det sørget høyrefoten til Sigrid Heien Hansen for.

Vålerenga tapte for byrivalen Lyn sist lørdag og fikk det ikke enkelt mot 1.-divisjonsvinner Stabæk på en dyvåt Nadderud-matte. Hjemmelaget kjørte tre fjerdedeler av NM-kvartfinalen.

– Jeg er glad for at vi ikke er på en rosa sky. Da kunne vi tatt lett på det. Vi har hatt to tøffe kamper og innser at ting ikke går av seg selv. Vi har fått det litt «i trynet» før søndag, sier matchvinneren til VG

Favoritten fra Oslo måtte kjempe med nebb og klør for å få med seg semifinaleplassen hjem fra Bærum. Oppgjøret mot Arna-Bjørnar kan søndag gi Vålerenga-kvinnene deres første tittel.

– Vi har fortsatt selvtilliten. Disse kampene endrer ikke på det, sier Synne Jensen etter en 2. omgang presset over på defensiven og legger til «at vi gjorde noen grep som vi ikke traff helt med». Men trener Jack Majgaard Jensen at Vålerenga senket seg dypt ned mot eget mål etter pause.

– Vi er i semifinalen og søndag er viktigst, sier dansken.

Fakta Slik spilles semifinalene Vålerenga – Avaldsnes/Arna Bjørnar* LSK Kvinner – Sandviken *Avaldsnes vant kvartfinalen, men Arna Bjørnar har lagt inn en formell protest etter kampen som følge av en dommerfeil. Les mer

En perle av en scoring gjør uansett dagene frem til gullkampen enklere.

Sigrid Heien Hansen fikk stå helt upresset på 25 meter. Vålerengas midtbanespiller klemte ballen inn via tverrliggeren til 1–2-ledelse. Stabæk-keeper Sunniva Skoglund kunne bare høre suset av prosjektilets ferd gjennom regnværet.

REGN MED HANSEN: Sigrid Heien Hansen (til høyre) ble umiddelbart gratulert av Sherida Spitse i regnværet. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– En vanvittig scoring, mener NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

– De var veldig deilig. Jeg har øvd på skudd hele uken og jeg hadde bestemt meg. Med glatt bane så ville det enten bli mål eller retur, sier midtbanespilleren fra Sandane i Nordfjord. Hun er blitt en suksess 10-errollen etter overgangen fra Kolbotn.

– Det var bare å klinke til. Et drømmetreff, smiler vestlendingen.

25-åringens fulltreff kom litt mot spillets gang etter at Stabæk hadde fått omgangen inn i sitt spor. Etter å ha brent en dobbeltsjanse sammen med Thea Loennecken utlignet Justine Kielland for Stabæk. Også det fra 25 meters hold. Skuddet gikk skiftet retning i Vålerenga-stopper Ingibjörg Sigurdardóttir og ble bedømt som selvmål av kampens fjerdedommer.

– Det er så deilig når det sitter, sa Stabæks Melissa Bjånesøy til NRK.

Vålerenga og Heien Hansen ble muligens snytt for et straffespark allerede etter minuttet. Fem minutter senere ble Ajara Njoya smart spilt smart gjennom av Maruschka Waldus. Spissen fra Kamerun satte enkelt inn 0–1.

PERFEKT TREFF: Sigrid Heien Hansen traff perfekt med høyrefoten på Nadderud stadion. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Stabæk kommer fra 16 seire på 17 kamper og et sikkert opprykk til Toppserien. Men i starten av kampen tok de sjelden overgangen. Det kom seg utover i kampen og Stabæk var det beste laget inntil Sigrid Heien Hansen ladet skuddfoten.

– Vi må heve seg oss i 2. omgang og få bedre defensiv kontroll, sa Vålerenga-midtpunktet Sherida Spitse.

Det hadde de definitivt ikke da Bjånesøy – med 26 scoringer denne sesongen – i begynnelsen av 2. omgang fikk to gode sjanser til å utligne for hjemmelaget. Stabæk fortsatte å kjøre kampen etter at Vålerenga hadde gjort tre bytter – og blant annet satt igjen Heien Hansen – i garderoben. Hun visste før kampen at det ble bare 45 minutter.

– Vi vil aller helst vinne serien og det har vært et tøft kampprogram. For min del var det veldig lurt. Beina trengte hvile, sier hun.

Divisjonsforskjellen var visket ut. Men med pappa Jan Jönsson på tribunen klarte hverken spiss Zara Jönsson eller lagvenninnene å sette inn utligningen som kunne kostet Vålerenga både ekstraomganger og semifinaleplassen.

– Vi viser at vi er på høyden, sier Stabæks Ingrid Søndenå med 135 kamper for Vålerenga etter det sure tapet.

Sandviken slo Røa 2–1 i onsdagens første kamp. Semifinalen spilles allerede neste helg, men cupfinalen skal spille på Ullevaal stadion 6. desember.

