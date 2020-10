Da Bjørndalen ble isolert i Kina, løp han frem og tilbake på hotellrommet

Skiskytterlegenden har bodd i Kina fem måneder dette året. I over en måned har han vært isolert på rommet. Men det ble trening der også.

Ole Einar Bjørndalen sammen med fem av sine 11 kinesiske elever på treningssamling i Indre Mongolia Foto: Privat

Kort om saken:

Ole Einar Bjørndalen fikk jobben som trener for det kinesiske landslaget i skiskyting høsten 2019.

Kina skal arrangere OL i Beijing i 2022 og satser på å få frem utøvere i en rekke grener hvor de tidligere ikke har hevdet seg.

Bjørndalen har med seg to nordmenn, en franskmann og kona Darja Domratsjeva.

Tidligere langrennsløper Anita Moen er trener for det kinesiske kvinnelandslaget i langrenn.

Ekstrem. Det er et ofte brukt adjektiv i karakteristikker av idrettsutøveren Ole Einar Bjørndalen. Det handlet om lange høydeopphold, umenneskelige treningsmengder, bobil, whiskygurgling og selvpålagt ensomhet for å unngå sykdom. Nå er han trener for kinesiske skiskyttere. Fortsatt like ekstrem i Indre Mongolia.

I pandemiåret 2020 har han vært fem måneder i Kina. Først tre måneder i ensomhet – så ti dager i Europa før han tok kona Darja Domratsjeva og datteren Xenia (4) med seg på ny tur. Ved hver innreise ble han pålagt 17 dagers isolasjon på enkeltrom. I fem og en halv uke har han oppholdt seg i karantene med portforbud.

– Men jeg må jo røre på meg, sier han som lå på et sted rundt 1000 årlige treningstimer i året til han var godt opp i 40-årene.

Men hvordan får man bukt med treningslyst innelåst på et hotellrom i Kina? Jo, man løper. Frem og tilbake. Ni meter er hvert strekk.

– Jeg kunne løpe 20 kilometer på en dag.

Det vil si et drøyt tusen ganger frem og drøyt tusen ganger tilbake på hotellrommets ni meter lange løpebane.

Ole Einar Bjørndalen jobber sammen med sin kone Darja Domratsjeva, også hun olympisk mester, på det kinesiske landslaget. Hun har ansvaret for jentene mens han er hovedtrener for hele landslaget. Foto: Geir Olsen, NTB

Har dårlig tid

Bjørndalen gjør nok et offer for å kunne gjøre jobben. Nå handler det ikke om å forberede seg best mulig til egne prestasjoner. Nå skal han få frem skiskyttere som kan hevde seg blant de beste i verden når Kina skal arrangerer OL på hjemmebane om knappe halvannet år. Da får pandemi være pandemi. Problem er til for å løses.

– Jeg skulle gjerne hatt ett år til på meg. Men alt er mulig. Vi hadde en 16.-plass sist sesong. Dersom vi får en perfekt treningsperiode fra 1. mai neste år uten forstyrrelser, kan det bli bra, sier han på telefon fra de kinesiske skiskytternes base i Yakeshi i Indre Mongolia (den delen av Mongolia som ligger i Kina).

Nå er det ikke bare isolerende karantenebestemmelser som er ekstremt ved Bjørndalens treneroppdrag. Han må tilpasse seg en helt annen kultur både i hverdagen og på trening.

– Det har vært annerledes, men ekstremt lærerikt. De tre månedene jeg var alene her i Kina, tror jeg aldri at jeg har hatt en slik progresjon på kunnskap om kinesisk kultur. Det har vært vanvittig inspirerende. Men huet har kokt en del i positiv forstand. Det har vært veldig moro. Dersom man trykker på de riktige knappene, er det uante ressurser i dette systemet.

Fakta Ole Einar Bjørndalen Alder: 46 år (født: 27. januar 1974) Fra: Simostranda i Buskerud Meritter: Har vunnet åtte OL-gull og 20 VM-gull. Vant 94 verdenscuprenn som skiskytter og ett som langrennsløper. I tillegg har han vunnet verdenscupstafetter for Norge 40 ganger. Vant verdenscupen sammenlagt seks ganger. Trenerkarriere: Hviterussland i 2018, Kina fra høsten 2019 Les mer

Adlyder ordrer

Han forteller om lydige utøvere som gjør som de blir fortalt.

– Det som er planlagt en dag, blir gjennomført. I Europa og Norge er nok utøverne mer selvgående. Kinesiske utøvere må ha gode ledere, men da kan de få alt til, sier han.

Her er Ole Einar Bjørndalen i gang med jobben som trener under verdenscupen i Östersund for et knapt år siden. Det er Cheng Fangmin som får instruksjon av skiskytterlegenden. Foto: Jostein Magnussen, VG

De første tre månedene var han alene. De første tre månedene i sommer han var i Kina alene med ansvar for 11 utøvere. Trenerteamet for de satsende kinesiske skiskytterne er på fem personer. Blant dem er kona, Darja Domratsjeva, som er kvinnetrener. Seks kvinner og fem menn er treningsvillige og har et ønske om å bli bedre hele tiden.

– Jeg jobbet vel fra seks om morgenen til 11 på kvelden hele tiden i denne perioden.

Nå når det nærmer seg sesong, er han ikke like ensom. Han har med seg Tobias Torgersen, Erik Kulstad og skytetrener franske Jean-Pierre Amat og selvfølgelig kona Darja Domratsjeva og lille Xenia på fire år. Mye av tiden går med til å gjøre seg kjent med hvordan det hele fungerer.

– Det er en helt annen organisering enn alt annet jeg har vært borti, men når du lærer det, så er det vanvittige muligheter.

2000 km i buss

Da vi snakket med Bjørndalen, var han i ferd med å avslutte treningsoppholdet i Yakshin. Nå skal han ta med seg sine utøvere til høyden. På grunn av reiserestriksjoner og faren for smitte, ble det kinesiske landslaget sendt i buss de 2000 kilometerne til sin neste base.

Der skal de oppholde seg under rettledning fra en utøver som har mer erfaring med høydetrening enn de fleste idrettsutøvere uansett sport. Det store spørsmålet for utøverne nå om dagen er om de kommer seg til Europa og verdenscupåpningen i Finland i slutten av november.

– Planen er at vi skal reise 16. november. Vi håper og ber om at det skal gå i orden, sier han.

Det er ikke innreisen til Finland som er det største problemet, men at alle på laget får tillatelse til å reise ut av Kina. Kinesiske koronarestriksjoner er langt mer omfattende enn i de fleste vestlige land.