Advokat til sykepleier: – Legene drepte Diego

En advokat for en sykepleier som granskes i Maradona-saken, hevder at legene drepte fotballikonet som følge av uaktsomhet.

DØDE: Diego Armando Maradona. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Hans klient, sykepleier Dahiana Gisela Madrid, er en av de syv medisinerne som granskes etter at Diego Armando Maradona døde i november 2020, rett etter at han hadde fylt 60 år.

– De drepte Diego, sier advokat Rodolfo Baque til journalister utenfor rettssalen der hans klient ble utspurt, melder france24.com.

Granskningen av Maradonas død ble satt i gang etter en rapport der det het at Maradona hadde mottatt utilstrekkelig pleie og ble overlatt til sin egne skjebne i en «langvarig, kvalmende periode».

Advokat Baque insisterer på at det var legen

e som behandlet Maradona etter at han ble hjerneoperert, som var skyld i dødsfallet, ikke hans klient.

Han hevder at Maradona ble behandlet for hjerteproblemer, men samtidig gikk på psykiatrisk medisinering som økte hjertefrekvensen.

Advokaten hevdet også at Maradona falt mens han var på sykehuset, og at hans klient ba om å ta en CT-skanning på 60-åringen - men at en assistent til Maradona nektet og mente at det ville se dårlig ut om media fikk greie på det.

– Det var mange advarsler om at Maradona skulle dø, pluss minus en dag. Og ingen av legene gjorde noe for å forhindre det, sa advokaten i en pause av forhøret av Madrid. Hun var Maradonas sykepleier på dagtid og var en av de siste som så ham i live. Mandag ble sykepleieren som jobbet på natten, Ricardo Almiron, avhørt som førstemann.

De fem øvrige skal til pers i en høring som etter planen skal ta to uker. De syv har ikke lov til å forlate Argentina. En dommer skal bestemme om saken skal føres for en domstol. Strafferammen for de tiltalte kan være mellom åtte og 25 år.

Maradonas personlige lege, Leopoldo Luque, har tidligere avvist at han er ansvarlig for fotballgudens død.

Det ble ikke funnet verken alkohol eller narkotika i kroppen til Diego Maradona, som døde den 25. november i fjor.

Derimot viste obduksjonsrapporten at det ble funnet en cocktail av reseptbelagte medisiner, meldte ESPN en måned etter Maradonas død.

I februar 2021 ble det lekket et lydopptak som skal avsløre hva som ble sagt mellom Maradonas lege og hans psykiater den dagen han døde. Maradonas døtre reagerte sterkt.

– Jeg hørte nettopp lydenopptaket med Luque og psykiateren, og jeg kastet opp. Det eneste jeg ber om, er at rettferdighet skal skje, skrev den avdøde fotballspillerens datter, Dalma, på Twitter. En annen datter, Ginannina, har også uttrykt sin vemmelse, i følge argentinske aviser.

Det var det argentinske nyhetsnettstedet Infobae som offentliggjorde de lekkede lydfilene mellom legen Leopoldo Luque og psykiater Agustina Cosachov. Konversasjonen viser liten respekt for den døende pasienten. Advokaten til Cosachov har uttalt at lydopptaket bare forteller deler av sannheten.

Publisert Publisert: 17. juni 2021 07:19