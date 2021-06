Danskene drømmer om noe stort: – Vi føler med Åge

KØBENHAVN (VG) Klokken 18 smeller det i Parken i København. Kaptein Simon Kjær lover at Danmark også spiller for Åge Hareide.

KAPTEINEN KLAR: Simon Kjær har en strålende sesong bak seg i Milan. Nå skal han lede Danmark til EM-suksess. I bakgrunnen Andreas Cornelius. Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Danskene er store favoritter foran sin EM-inntreden mot mesterskapsdebutant Finland, henholdsvis nummer 10 og 54 på FIFA-rankingen.

– Vi våger å drømme stort, sier trener Kasper Hjulmand på spørsmål om det er mulig å kopiere mirakelgullet fra EM i 1992.

– Vi vet at det er større nasjoner der ute med bedre forutsetninger enn oss, men vi er trygge på oss selv og fulle av selvtillit og i fotball kan alt skje. Men nå fokuserer vi bare på Finland, som er et veldig godt organisert lag, sier Hjulmand, han som erstattet Åge Hareide i fjor sommer og overtok EM-plassen som en gave fra sin norske forgjenger, da mesterskapet ble flyttet ett år frem.

Hjulmand har poengtert at det danske laget også tilhører Hareide, og Milan-stjernen Simon Kjær er inne på det samme rett før det starter. For spillerne vet hvor stor dag dette kunne vært i Hareides trenerkarriere.

– Selvfølgelig føler vi med Åge. Det var med ham reisen startet. Og som Kasper (Hjulmand) sa da han tok ut troppen: Vi har to landslagstrenere bak oss nå. Jeg er sikker på at vi har hundre prosent oppbakking fra Åge. Han vet at vi vil gå inn med den samme innstillingen som alltid, og jeg er sikker på at han følger med og håper det beste for oss, sier kaptein Kjær til VG.

TO SJEFER: Simon Kjær var (og er) sjefen på banen, Åge Hareide styrte Danmar fra 2016 til 2020. Her er de sammen under VM i Russland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ved siden av ham sitter Christian Eriksen, han som har scoret 25 av sine 36 mål under Åge Hareides ledelse. På 13 kamper under Hjulmand står han bare med ett mål i åpent spill (pluss fire på straffer), og på spørsmål fra Jyllands-Posten om hvordan hans posisjon har endret seg etter Hareide, svarer midtbanestjernen:

– Ehhh, ikke så mye egentlig. Spillestilen vår er endret «en lille smule», men ellers er min rolle stort sett den samme. Jeg er stadig meg selv, jeg var det under Åge, og er det under Hjulmand.

København EM-koker. Tabloider skriker «Kom så, Danmark!» og landet åpnes stadig mer. Snart kastes munnbindene, alkoholserveringen er utvidet til midnatt, og for et par dager siden ble det gitt klarsignal for at 25.000 mennesker kunne slippes inn til EM-kampene (ikke alle smitteverneksperter forstår den beslutningen). Beskjeden kom imidlertid for sent for åpningskampen, det danske forbundet klarer bare å corona-organisere inn 16.000 mennesker mot Finland.

Mot Belgia (17.) og Russland (21.) blir det 25.000 på tribunen i Parken, som har plass til rundt 38.000.

HANS TID ER NÅ: Kasper Hjulmand under den siste treningen foran EM-starten. Foto: Wolfgang Rattay / REUTERS POOL

– Jo mer «larm» på tribunen, desto bedre. En juniaften i København, EM-kamp og folk på stadion, sier Kasper Hjulmand med drømmende blikk og både spør og svarer selv da han legger til: – What’s not to like?

Det må i så fall være en finsk sensasjon, og storscorer Teemu Pukki kan selvsagt lage trøbbel for Hjulmand & Co. Norwich-spissen sto bak ti av de 16 målene i EM-kvalifiseringen og han kjenner dansk fotball godt etter fire år i Brøndby.

Hjulmands finske kollega Markku Kanerva ser ikke ut som en mann som blir skremt av veldig mye, i hvert fall ikke Danmark i Parken. Han snakker pent om det danske laget, men påpeker at danskene ikke er umulige og at Finland har skapt trøbbel for mange store nasjoner.

– Kanskje folks mening om hvilket av de nordiske lagene som er best vil forandre seg etter denne kampen, sier Kanerva tørt, uten å trekke på smilebåndet.

Ingen tviler på at Finland mener alvor.

PS! De to andre lagene i denne gruppen, Russland og Belgia, møtes i St. Petersburg klokken 21.

