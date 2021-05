Ruud kan få revansj mot Thiem i French Open: – Veldig bra trekning

Casper Ruud har satt seg fjerde runde som mål i årets French Open. Der kan han møte verdensfirer Dominic Thiem, som slo Ruud ut av turneringen i fjor.

TREKNINGEN KLAR: Casper Ruud møter Benoît Paire i første runde i Paris. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Skulle Ruud ta seg helt til runde fire, er det en stor sjanse for at han vil møte én av verdens fire beste spillere og i torsdagens trekning ble det klart at Ruud har havnet i samme seksjon som verdensfirer Dominic Thiem.

Østerrikeren slo Ruud ut i fjorårets French Open og vant U.S. Open i fjor, men har slitt kraftig med formen så langt i år.

Ruud møter franskmannen Benoît Paire i første runde. Ruud har vunnet begge de to kampene han har spilt mot franskmannen tidligere og Paire, som er ranket som nummer 40 i verden, har kun vunnet 2 av 15 kamper i år.

I andre runde vil Ruud eventuelt møte vinneren av kampen mellom Kamil Majchrzak og Arthur Cazaux.

I tredje runde kan det bli et møte med polske Hubert Hurkacz, som er rangert som nummer 20 i verden. Hurkacz vant ATP Masters 1000-turneringen i Miami, på hardcourt, tidligere i år, men har kun vunnet én kamp i løpet av sine siste tre turneringer – alle på grus.

Stjernene Novak Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer havnet alle på samme side av tablået, noe som betyr at kun én av dem potensielt kan ta seg til finalen.

Ruud havnet på motsatt side av tablået, hvor nevnte Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas og Daniil Medvedev er de største navnene.

– Veldig bra trekning, skriver Eurosports tenniskommentator Christer Francke til VG.

– Veien mot en eventuell fjerde runde virker veldig overkommelig. Der kan Thiem vente, som ikke har spilt bra denne sesongen og har relativt svake resultater på grus i år. Thiem kommer sist fra et tap i første runde i Lyon. Titter vi helt mot kvartfinalen, så kan det bli Zverev. Alt i alt er det en veldig positiv trekning når Big 3 (Djokovic, Nadal og Federer) og Andrey Rublev havner på motsatt side av tablået, sier Francke om Ruuds muligheter.

Christian Ruud skriver til VG at sønnens trekning er helt «ok».

– Paire kan spille god tennis når han er i humør og har gjørt det bra tidligere i French Open, sier Ruud om franskmannen, som kom til fjerde runde i 2019.

Ruud har selv sagt at det å komme til den andre uken i turneringen, altså runde fire, er et mål for ham, mens far Christian Ruud har vært klar på at kvartfinale ikke er et urealistisk mål for sønnen.

Se hele trekningen her!

Casper Ruud har vært i strålende form i den europeiske grussesongen denne våren, som avsluttes med French Open. Grand Slam-turneringen starter 30. mai.

Ruud kommer til Paris fra seieren i ATP 250-turneringen i Genève forrige uke, nordmannens andre turneringsseier på ATP-touren i karrieren og er oppe på en 16. plass på verdensrankingen.

22-åringen har spilt på hovedtablået i French Open tre ganger tidligere. Både i 2019 og 2020 røk han ut i tredje runde.

Ruud kom seg tidligere i år til fjerde runde i Australian Open og tangerte dermed faren Christian Ruud, som kom til fjerde runde i samme turnering i 1997. Det er det lengste en norsk herrespiller har kommet i en Grand Slam-turnering.

Publisert Publisert: 27. mai 2021 16:54 Oppdatert: 27. mai 2021 17:49