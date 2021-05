Tysk Chelsea-triumf da Tuchel utmanøvrerte Guardiola og Havertz avgjorde

(Manchester City – Chelsea 0–1) Han har vært tysk fotballs supertalent i en årrekke, og i den helengelske Champions League-finalen ble Kai Havertz (21) voksen.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Spilleren som var jaktet av «hele» Fotball-Europa da han var i Bayer Leverkusen scoret matchens eneste mål da Pep Guardiola og Thomas Tuchel dunket mesterhjernene i hverandre i en uhyre jevn batalje i den femte «én-nasjonale» Champions League-finalen de ni siste sesongene.

Men det ble tysk vinnerstempel på alt sammen. Kai Havertz ble matchvinner, Thomas Tuchel utmanøvrerte Guardiola og Anthony Rüdiger nektet Phil Foden å score på Manchester Citys største sjanse i kampen.

– Et taktisk mesterverk, sier England og Manchester Uniteds tidligere landslagsstopper Rio Ferdinand om Thomas Tuchels finale.

Kai Havertz kan trolig bekle hvilken som helst posisjon på midtbanen og i angrep, og to minutter før pause så tyskeren ut som en fullblods bakromsspiss da han feide gjennom City-forsvaret, kom alene med Ederson, vippet ballen forbi via keeperen og trillet 1–0 i nettet på Portos hjemmebane Estadio do Dragão.

Først hadde Chelsea-keeper Edouard Mendy vridd kjapt til venstre, vingbacken Ben Chilwell dempet for Mason Mount, og engelskmannen oppdaget raskt at Havertz’ gaselleløp gjennom City-halvdelen, vidåpen som savannen.

– Er så rolig. Ikke bare det. Han løper som en gal! Derfor fortjener han dette, utbryter Chelseas spanske forsvarssoldat Cesar Azpilicueta til BT Sports etter kampen.

Finalen startet nesten like forrykende som Havertz’ steg. I den ene enden satte Raheem Sterlings kjappe ben Chelsea-defensiven på prøve, som da keeper Ederson hamret en presis ball i bakrommet direkte på engelskmannen. Han kom alene med Edouard Mendy, men fikk aldri avsluttet skikkelig.

På motsatt side var Timo Werner bevegelig og arbeidsom, som han har vært hele sesongen – og like lite treffsikker, omtrent som han har vært hele sesongen. Først bommet han på ballen da landsmannen Havertz spilte ham opp i 16-meteren etter ti minutter, så skjøt han svakt og rett på Ederson bare fire minutter senere.

forrige















fullskjerm neste 1 av 7 Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / X01348

Pep Guardiola – sin første Champions League-finale på ti år – overrasket ved å droppe vaktbikkjefunksjonen på midtbanen ved hverken å inkludere Rodri eller veteranen Fernandinho i startelleveren. Chelseas motstykke N’Golo Kanté var overalt i sin indreløperposisjon, inkludert på bakre stolpe for å avslutte angrep med hodet, og ved siden av den 168 centimeter lave krigeren stengte og styrte Jorginho.

– Jeg tror ikke det er en spiller som er viktigere for sitt lag i fotballverden enn N’Golo Kanté, sier tidligere Chelsea-spiller Joe Cole på BT Sports sending.

Generelt gjorde hele Chelsea det vanskelig for den suverene ligamesteren, og da de lyseblå omsider evnet å brodere seg på City-vis gjennom og Kevin De Bruyne trillet Phil Foden i scoringsposisjon, kastet Antonio Rüdiger seg ned og taklet engelskmannen. Han er også tysker...

Rüdiger mistet riktignok sin øverstkommanderende i forsvaret da Thiago Silva måtte ut med en strekk allerede etter 39 minutter, og mens han satt og deppet med en treningsoverall over ansiktet, skulle Chelsea altså avgjøre finalen bare få minutter senere.

forrige







fullskjerm neste 1 av 3 Foto: CARL RECINE / POOL

I 2. omgang prøvde Manchester City desperat å ta igjen ledelsen, men fikk ikke de største sjansene. Nærmest var faktisk Riyad Mahrez syv minutter på overtid. City-offensivens forsøk suste noen centimeter over tverrliggeren, som isåfall ville sikret ekstraomganger. Innbytter Christian Pulisic burde dessuten punktert for Chelsea etter 73 minutter da banens ener Havertz satte han på blank goal etter en kontring.

Guardiola kastet inn Sergio Agüero. Men argentineren greide heller ikke få til noe mot Tuchels superdisiplinerte defensiv. Han sto med tårer i øynene da karrierens siste City-kamp ble blåst av. Også flere lyseblå tårer ble felt:

Tidlig i 2. omgang løp Kevin De Bruyne inn i Rüdiger og fikk en smell i ansiktet så tøff at belgierens 50. Champions League-kamp ble en knockout: Med fuktige øyne og skallebank forlot han banen i Porto etter aldri å ha fått satt sitt preg på karrierens største klubbkamp.

En annen hodepine for Manchester City er Thomas Tuchel. Chelseas trenersuksess ledet London-klubben i bare sin 30. kamp etter at han overtok tidligere i år, men det var altså Champions League-finalen – og for tredje gang på tre forsøk i sin Chelsea-periode utmanøvrerte tyskeren suverene Pep Guardiola: På de siste 42 dagene har Tuchel tre ettmålsseirer mot den engelske ligamesteren: Både i FA-cupen (1–0), Premier League (2–1) og nå Champions League (1–0).

Chelseas andre Champions League-triumf, ni år etter den første var samtidig Tuchels revansje. Som PSG-trener røk han på finaletap for Bayern München forrige sesong.

PS! Erling Braut Haaland er Champions Leagues toppscorer denne sesongen med sine ti fulltreffere for Borussia Dortmund. 20-åringen er tidenes yngste til å stå for denne bragden.

Fakta Tidligere Champions League-finaler mellom klubber fra samme nasjon 2000: Real Madrid – Valencia 3–0 2003: Milan – Juventus 0–0 (3–2 etter straffespark) 2008: Manchester United – Chelsea 1–1 (6–5 etter straffespark) 2013: Bayern München – Borussia Dortmund 2–1 2014: Real Madrid – Atlético 4–1 (e.e.o.) 2016: Real Madrid – Atlético 1–1 (5–3 etter straffespark) 2019: Liverpool – Tottenham 2–0 Les mer