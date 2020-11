Tror nødlandslaget kan skape et fotballmirakel i Østerrike

OSLO/WIEN (VG) Kun seier er godt nok dersom Norge skal ta gruppeseieren i Nations League. Østerrike er store favoritter, men det er optimisme å spore både hos tidligere og nåværende spillere.

– Det er en gjeng som har utrolig mye fotball i seg. Hvis de tør å slippe seg løs og glemme litt anledningen, så er det enorm mulighet for alle disse spillerne her å vise at de har noe på dette nivået å gjøre, sier Jens Petter Hauge til VG.

Milan-spilleren ble i likhet med resten av A-landslaget nektet å reise til Romania for å spille den første av de to Nations League-kampene.

Der har UEFA bestemt at resultatet settes til 0–3-tap for Norge. Nå er det imidlertid en sulten gjeng som er på plass i Wien for å forsøke å utrette et fotballmirakel.

Gruppeseier i Nations League kan gi en ekstra sjanse for å nå VM-sluttspillet i Qatar i 2022. Norge er nødt til å score minst to mål og vinne kampen for å slå Østerrike på innbyrdes oppgjør.

– Vi kan spille fotball, vi også. Vi har ikke samlet en gjeng fra 6. divisjon. Vi er her for å konkurrere. Vi gleder oss, sa Ruben Gabrielsen til TV 2 etter å ha ankommet Gardermoen fra Toulouse.

Fakta Slik starter lagene Norge (4–4–2): Per Kristian Bråtveit – Julian Ryerson, Ruben Gabrielsen, Andreas Hanche-Olsen, Jørgen Skjelvik – Ghayas Zahid, Sondre Tronstad, Fredrik Ulvestad, Mats Møller Dæhli – Veton Berisha, Jørgen Strand Larsen. Østerrike (4-4-2): Pavao Parvan - Stefan Lainer, Stefan Ilsanker, Martin Hinteregger, Andreas Ulmer - Reinold Ranftl, Christoph Baumgartner, Xaver Schlager, David Alaba - Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic Les mer

Gabrielsen har vært i en rekke landslagstropper uten å få sjansen. Onsdag kveld starter han på midtstopperplass.

– Østerrike er helt klart favoritter, men hvis du ser på troppen vår, så synes jeg vi også har en del spennende spillere. Hvis vi bruker de riktig og finner en gnist, så kan alt skje, sa nødlandslagets kaptein, Mats Møller Dæhli, på pressekonferansen kvelden før kampen.

Jens Petter Hauge holdt på å utrette et lite mirakel sammen med Bodø/Glimt da de gjestet Milan tidligere i høst. Nå håper han at nødlandslaget kan gjøre noe liknende i Østerrike.

– Jeg håper de klarer å slippe seg løs og gripe sjansen. I fotballen er det mye tilfeldigheter. Jeg blir ikke overrasket om at noen av de guttene der spiller sin livs kamp, mener Hauge, som viste på trening at han kunne hatt noe å bidra med i Wien:

Også i VGTVs studio er det optimisme å spore hos tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal.

– Jeg mener sjansen er der. Den er ikke stor selvfølgelig, men den er der. Det er ikke amatører vi har sendt her, sier Rekdal.

– Laget er svakere enn det reelle landslaget vårt, men det er ikke så mye svakere som folk skal ha det til. Hvis du treffer med taktikk, har litt flaks, og kommer godt i gang så er det «game on». Selvfølgelig er Østerrike soleklare favoritter, men jeg ser ikke på det som noen umulig oppgave at vi kan vinne denne kampen, sier Kjetil Rekdal i VGs studio.

– Jeg er ikke så optimistisk som Kjetil. Spiller for spiller er vi langt bak denne gjengen, og det laget som er utpå her i dag er langt bak det opprinnelige A-laget til Norge, sier Bernt Hulsker.

Tidligere har eks-landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft gått hardt ut og meldt at han tror på norsk jubel i Wien.

– Jeg ser frem til at Norge med sitt nye heroiske landslag slår Østerrike, sa Fjørtoft til VG.

Også landslagsspiss Joshua King er optimist, selv om han må følge kampen hjemmefra.

– Jeg tror det er mange som føler at de ha noe å bevise. Det er ikke mye som er større enn å kunne spille med flagget på brystet. Jeg ønsker gutta lykke til og håper de klarer å imponere landet. De har ikke noe press på seg. De må bare gå utpå der og gi alt. Det er nok, sier han til TV 2.

Kampstart er klokken 20.45 og sendes på TV 2 og TV 2 Sumo!

