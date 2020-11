Cavani snudde kampen: Kom inn fra benken, scoret to og ble matchvinner

(Southampton – Manchester United 2–3) De røde djevlene slet borte mot Southampton, og Ole Gunnar Solskjær satte sin lit til rutinerte Edinson Cavani (33). Det ga avkastning.

– Han er en fantastisk nummer ni som alltid vil være mellom motstanderens målstolper. Han er konstant i bevegelse, og jeg er veldig fornøyd med ham, sier Solskjær om Cavani ifølge BBC etter kampen.

Først serverte den uruguayanske spissveteranen Bruno Fernandes som scoret – igjen – før han selv stanget inn utligningen med en stupheading.

Servert av ingen ringere enn Bruno Fernandes, som bare fortsetter å levere målpoeng. Portugiseren står med 22 mål og 13 målgivende pasninger på 36 kamper i alle turneringer siden overgangen fra portugisisk fotball.

På overtid sørget Cavani for en spektakulær avslutning på kampen da han kastet seg frem og stanget Manchester United til seier mot formlaget Southampton.

– Bevegelsene hans i boksen er fantastiske. Han er den beste jeg har spilt mot på trening. Han er alltid i bevegelse. Vi vet hva han har og bringer til klubben. Det er viktig for oss at han fortsetter sånn. Han er en toppspiller, sier Manchester United-kaptein Harry Maguire til Match of the Day etter kampen.

VANSKELIGE ARBEIDSFORHOLD: Her, på et innlegg i en vanskelig høyde, setter Edinson Cavani inn 3–2 for Manchester United. Foto: Adam Davy / PA Pool

Cavani ble den første innbytteren direkte involvert i minst tre mål siden hans egen sjef, Ole Gunnar Solskjær, kom inn fra benken og scoret fire mot Nottingham Forest i 1999. Det melder statistikkleverandøren Opta.

De to er de eneste som kan vise til en sånn statistikk i Premier League.

Det utløste elleville jubelscener for de røde djevlene, for anledningen i svarte drakter.

SNUOPERASJON: Manchester United-spillerne i jubelrus etter å ha snudd til seier borte mot Southampton. Foto: MIKE HEWITT / POOL

Duoen Cavani/Fernandes sørget nærmest egenhendig for at Manchester United og Ole Gunnar Solskjær – på smått utrolig vis – reiser hjem fra den engelske sørkysten med tre poeng.

– Det er en sånn kamp der det nesten ikke spiller noen rolle om du vinner. Jeg var så stolt av guttene på 2–2. Vi gjorde det så bra, sier Solskjær etter kampen.

Svak åpning

Manchester United hadde sine muligheter i 1. omgang. Først ved Mason Greenwood, som etter å ha rundet Southampton-målvakt Alex McCarthy, satte ballen i nettveggen.

Greenwood var igjen på farten da han stormet mot Saints-målet senere i omgangen. Ungguttens skudd ble reddet av McCarthy som ga en løs retur, men selv om Bruno Fernandes fikk to muligheter til å score, misbrukte han begge.

Og mens Manchester United sløste med mulighetene, var Ralph Hassenhüttls menn dødelig effektive.

Etter en corner svingt inn av dødballspesialisten James Ward-Prowse sendte Jan Bednarek vertene i føringen med en kontant heading. Litt senere skulle Ward-Prowse – igjen – vise hvorfor han for noen år siden ble kalt «den nye David Beckham».

Southampton fikk frispark like utenfor 16-meteren, og Southampton-kapteinen tok oppstilling. Han løftet ballen over muren og satte den i nærmeste hjørne. David de Gea var etter den, og fikk en hånd på ballen, men klarte ikke å hindre 2–0.

– Du kan ikke stoppe frisparkene hans. Du kan ikke skylde på noen, bare applaudere det han driver med, sier Solskjær om frisparkspesialisten Ward-Prowse.

FRISPARKSPESIALIST: James Ward-Prowse prikket inn 2–0. David de Gea strakte seg så lang han var, men til ingen nytte. Foto: MIKE HEWITT / POOL

Byttet som endret alt

Som om ikke det var nok, at Manchester United lå under 0–2 etter å egentlig ha spitl en veldig svak omgang: de Gea skadet seg i prosessen. Da han kastet seg etter frisparket endte han også opp med å treffe stolpen med kneet sitt. Etter å ha fått behandling prøvde han videre, men hadde det tydelig vondt. Spanjolen måtte kaste inn håndkleet i pausen, og inn kom Dean Henderson til sin første Premier League-kamp for Manchester United.

Ole Gunnar Solskjær sier etter kampen at de Gea skal til undersøkelser.

– Forhåpentligvis er han klar til onsdag (kamp mot PSG), men det er ikke sikkert. Men Dean Henderson gjorde det bra, sier Solskjær ifølge BBC.

Engelskmannen ble ikke satt på de store prøvene, for den andre omgangen tilhørte i stor grad Manchester United.

Solskjær tok av Greenwood og satte inn Edinson Cavani, som markerte seg nærmest umiddelbart. Han ble spilt fri ute til høyre og sendte ballen inn i feltet. Der hadde Bruno Fernandes løpt seg fri. Den portugisiske playmakeren fikk tid og rom til å legge ballen til rette, før han hamret inn reduseringen.

Manchester United presset på videre, og etter en corner mottok Bruno Fernandes ballen utenfor boksen – omtrent i nøyaktig samme posisjon som han scoret en perle fra i midtuken mot Istanbul Basaksehir. Også denne gangen gikk han for skudd, men forsøket var ikke like godt. Det gikk via en Southampton-spiller og rett mot Cavani, som kastet seg frem, satte pannebrasken til og stupheadet inn utligningen.

FULLTREFFER: Edinson Cavani etter sin første scoring – Uniteds utligning. Foto: MIKE HEWITT / X01348

Det gikk mot uavgjort, et resultat Manchester United kanskje ville vært fornøyd med med tanke på den 1. omgangen de leverte, men Cavani hadde mer å by på.

To minutter på overtid pisket Marcus Rashford inn et lavt innlegg, og igjen reagerte Cavani lynkjapt. Han stupte frem og stanget ballen inn bak en sjanseløs McCarthy, og fullbyrdet en mesterlig snuoperasjon for Manchester United.

– Det viser bare at man må være våken hele tiden. Som du ser, han (Cavani) trenger bare noen få meter for å score mål, oppsummerer Southampton-stopper Jan Bednarek overfor Sky Sports etter kampen.

– Han er veldig vanskelig å forsvare seg mot, konstaterte Hassenhüttl etter kampen.

