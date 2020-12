Smittekrise i Danmark: – Vi blir på ingen måte påvirket

KOLDING (VG) Finalebyen Herning stengte ned fredag ettermiddag. Smitten øker dramatisk. 10 mil lenger sør frykter ikke de norske håndballjentene viruset som nå også truer med å lukke ned Kolding.

fullscreen next JENTENE I VINDUET: Stine Skogrand (til venstre) og Marit Malm Frafjord beholder munnbindet på selv i hotellvinduet. 1 av 3 BJØRN S. DELEBEKK

– Det er mye smitte i Danmark. Det er bra at myndighetene strammer inn. Men vi blir på ingen måte påvirket av det, sier Marit Malm Frafjord. Etter eget utsagn er hun blitt så vant til EM-tiltakene at det hender hun glemmer å ta av seg munnbindet på eget hotellrom.

Da verdensmester Nederland ble knust torsdag kjempet hun ved siden av Stine Skogrand i det norske forsvaret. Nå hilser de to jentene VG fra hotellvinduet. Vi står med kamera 50 meter unna.

Smittetallene øker med over 3000 hver dag i Danmark. Torsdag kom nyheten om at den danske regjeringen utvider de strenge smittevernrestriksjonene til å gjelde 31 nye kommuner. Det betyr at 79 prosent av den danske befolkningen omfattes av nedstengingen, ifølge NTB. Restauranter, barer, teatre og treningssentre er blant stedene som har stengte dører.

De norske jentene har i snart tre uker vært «innelåst» på Scandic Kolding.

– Vi lever i vår boble jeg tror og håper at det fortsetter på den måten, sier Stine Skogrand. Til daglig bor hun med mann og barn i Herning. Malm Frafjord holder til lenger vest på Jylland – i Esbjerg. Begge håper at levebrødet – klubbhåndballen – fortsatt kan spilles på nyåret. Men foran lørdagens «finale» i hovedrunden – mot Kroatia – gjelder bare EM.

– Jeg synes egentlig dette mesterskapet er rimelig likt andre mesterskap jeg har vært på. Noen har fokus på at vi er stengt inne. Men jeg synes ikke det har vært et problem i det hele tatt, sier Malm Frafjord som har vunnet syv gull med Norge og har erfaring med mesterskap helt siden 2006.

Hun følger på ingen måte sin klubbtrener og Danmarks landslagssjef, Jesper Jensen. Han har kalt EM-tilværelsen «isolasjonsfengsel».

– Jeg føler meg helt trygg. Vi blir testet masse, har på oss munnbind over alt og i matsalen bruker vi plasthansker. Vi gjør alt vi kan. Selvsagt kan man bli smittet, men det skal mye til akkurat nå. Alle lag har vært i boblen lenge og blir testet hver tredje dag, minner hun om.

EM-lagene bor skjermet i en syv etasjers hotellkoloss midt i Koldings industriområde. Bilene suser forbi i alle retninger. 14 kraftledninger henger slapt i en høyspentmast bak Scandic Kolding. Vinden suser surt. Solen har manglet den siste uken. Alt er grått. Hotellets møkkete vegger minner om Øst-Europa.

– Det er kanskje litt finere på inn- enn utsiden, ler Malm Frafjord.

– Vi har vår egen etasje hvor vi har pyntet med julelys. Vi har det veldig fint, forsikrer hun.

Det er syv kilometer inn til sentrum. I den koselige bykjernen har landslagsspillerne ikke vært et sekund siden de ankom. Dette er en av få byer som fortsatt ikke er stengt ned i Danmark. Men Kolding er på ingen måte upåvirket av coronakrisen.

FRYKTER NEDSTENGNING: Ane Tornby (til venstre) og Claus Bjerre i Kolding. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Det er kjedelig, men ikke så mye å gjøre med. Det er ikke så godt å si hvorfor smitten øker i Danmark. Jeg tror også Kolding blir lukket ned. Vi ligger helt på grensen. Men jeg håper i det lengste, for da blir jeg permittert fra jobben min i svømmehallen, sier Claus Bjerre, tar på seg visiret og går inn på jernbanestasjonen i EM-byen.

Litt lenger borte i sentrum har kafeen Mokka fullt i lunsjen. Servitør Ane Tornby serverer med munnbind og er stadig borte ved disken for å sprite hendene.

– Jeg har en litt eldre mormor og er redd for å bli smittet. Du er utsatt i en slik jobb, sier Tornby og må hele tiden holde orden på at det ikke er mer enn 48 personer i lokalet.

– Vi er vanligvis tett på gjestene våre. Det er litt vanskelig at vi ikke lenger kan gi dem et klapp på skulderen. Selvfølgelig er jeg redd for at vi snart blir stengt ned. Jeg har et sabbatsår fra studier og vil gjerne spare opp så mye som mulig, sier hun.

SCANDIC KOLDING: Håndballjentenes hjem siden 23. november. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Thorir Hergeirsson har flere ganger gjennom EM-perioden sagt at han overlater til fagfolk å ta seg av coronakrisen. Nå kryper den innpå EM. Det er fra fredag ikke lenger lov å ha 100 tilskuere på kampene.

– Vi får helt klart med oss det som skjer i verden rundt oss. Vi lever i en boble. På vegne av befolkningen i Danmark og folk verden rundt så synes vi dette er en tøff situasjon, sier han.

– Vi har fått med oss innskjerpingen av regelverket og vi har hatt en gjennomgang av det med alle spillere og ledere. Vi skal gjøre vårt ytterste for å forholde oss til det og dermed hindre at det blir stopp på mesterskapet. Det håper vi inderlig at ikke skjer. Vi vil gjerne fullføre, sier Hergeirsson.

Gjennom fire seire har islendingen fått ferten av en ny internasjonal gullmedalje. Det teller mye etter fire år uten en tittel. Hergeirsson ser åpenbare farer med å flytte med seg hele landslaget til Herning onsdag i neste uke.

– På alle måter ville det vært enklest å bli her, sier landslagssjefen.

Hvis EM skal stoppes, er det etter alt å dømme de danske myndighetene som må ta avgjørelsen. Kulturminister Joy Mogensen var ute med pekefingeren denne uken.

Men inntil videre får 16 par norske armer spille håndball som de vil.

