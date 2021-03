Protesten tatt til følge – Ingebrigtsen vant EM-gull

Jakob Ingebrigtsen kom først i mål, ble disket, men like før midnatt ble det klart at han likevel vant EM-gull.

GULL: Jakob Ingebrigtsen vant 1500-meteren i innendørs-EM. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Over to timer etter at han først kom i mål kom den endelige beskjeden – Jakob Ingebrigtsen vant 1500 meter i innendørs-EM.

Det bekrefter Friidrettsforbundet til VG.

Ingebrigtsen tok tidlig kommando i løpet og ledet fra 300 meter og til mål. Ingebrigtsen krysset målstreken et halvt sekund foran det polske hjemmehåpet Marcin Lewandowski, men det tok bare minutter før beskjeden kom om at han hadde blitt disket. Det norske apparatet la nærmest umiddelbart inn en protest.

– Reglene er på min side. Det er en paragraf som sier at hvis du blir dyttet ut av banen og det ikke er din feil, så er det ok. Jeg føler ikke jeg har gjort noe galt, det var bare for mange løpere i løpet. Vi snakket med Michal Rozmys (polsk løper som ble nummer seks) etter løpet, ingen prøvde å dytte den andre, det bare skjedde når det var for mange som kom fra utsiden. Jeg ønsket bare å vinne dette løpet. På slutten holdt jeg en god avstand til Marcin (Lewandowski) slik at jeg kunne reagere om han prøvde å komme tilbake, men jeg visste at diskvalifiseringen ville komme, sa Ingebrigtsen til arrangøren en time etter løpet.

– Avgjørelsen er fortsatt under behandling. Hvis den opprettholdes og jeg taper gullet, så tror jeg at vil jeg dra hjem. Jeg vet ikke om jeg vil løpe i morgen gitt denne situasjonen, for 1500-meteren var hovedmålet mitt, sa Ingebrigtsen.

Allerede i intervjuet med NRK etter målgang var Ingebrigtsen klar på at han hadde vært innenfor listen, men han trodde da at det ikke ville få noen konsekvens. Få minutter senere kom imidlertid beskjeden om at han var disket.

Årsaken til at Ingebrigtsen opprinnelig ble diskvalifisert var at han tråkket innenfor listen, noe som skjedde i løpet av de første 200 meterne av løpet.

Gullet så lenge ut til å gå til det polske hjemmehåpet Marcin Lewandowski, som også vant øvelsen (foran Ingebrigtsen) under innendørs-EM i 2019.

– Det er idrett og kan skje med hvem som helst. Jeg opplevde det under VM, så jeg vet hva han føler nå. Under løpet var han definitivt bedre enn meg. Jeg prøvde å hente ham inn og ville ikke kjempe for bare sølv. I et øyeblikk var jeg nær, men avslutningen hans var fantastisk. Det ville ikke vært synd å tape mot en som nesten slo verdensrekorden, men til slutt står jeg med gullet, sa Lewandowski til arrangøren etter at han først hadde blitt tildelt gullet.

Gullet er Ingebrigtsens andre i innendørs-EM i karrieren. I Glasgow for to år siden vant han 3000-meteren, mens han ble nummer to – bak Lewandowski – på 1500 meter.

Ingebrigtsen skal løpe innledende heat på 3000 meter lørdag formiddag og en potensiell finale søndag ettermiddag. Der skal også Narve Gilje Nordås og Bjørnar Sandnes Lillefosse i aksjon. Sistnevnte ble hentet inn etter at Filip Ingebrigtsen dro hjem etter å ha blitt slått ut i forsøket på 1500 meter torsdag kveld.