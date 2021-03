Jakob Ingebrigtsen disket fra EM-gull - har lagt inn protest

Jakob Ingebrigtsen trodde han vant 1500-meteren under innendørs-EM, men få minutter senere kom kontrabeskjeden: Han er disket.

DISKET: Jakob Ingebriktsen løp inn til gull, men ble så disket. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg var innenfor listen i svingen, men det følte jeg var en gjeng med polakker som prøvde å hindre meg fra å slippe løs. Jeg regner ikke med at det skal bli noe problem. Jeg føler det absolutt var fortjent den medaljen i dag. Det er en jeg har lengtet lenge etter og jeg følte jeg gjorde meg fortjent til ved å springe så fort jeg kunne, sier Ingebrigtsen i et intervju med NRK etter målgang.

Få minutter etter målgang står han imidlertid sist på resultatlisten og med DQ ved siden av navnet.

– Vi anker disken, sier en kortfattet Gjert Ingebrigtsen til NRK.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal trodde ikke hendelsen ville føre til at Ingebrigsten skulle bli disket.

– Det var litt knuffing. Han ville frem der og ble litt hindret. Det ble litt kontakt. Ikke dramatisk i mine øyne. Jeg tror det går helt fint, sa Rodal under NRKs sending.

Ingebrigtsen-brødrene har vært i flere lignende situasjoner de siste årene og Jakob Ingebrigtsen ble under VM i Doha i 2019 først disket under semifinalen, men fikk likevel en finaleplass etter at anken ble tatt til følge.

Saken oppdateres!

Les også Warholm dropper innendørs-EM: – En kjip beslutning

Ingebrigtsen stilte til start som den store favoritten under innendørs-EM. 20-åringen kom seg enkelt til finalen, hvor han løp først over målstreken, men så ble disket.

Ingebrigtsen skal løpe innledende heat på 3000 meter lørdag formiddag og en potensiell finale søndag ettermiddag. Der skal også Narve Gilje Nordås og Bjørnar Sandnes Lillefosse i aksjon. Sistnevnte ble hentet inn etter at Filip Ingebrigtsen dro hjem etter å ha blitt slått ut i forsøket på 1500 meter torsdag kveld.

Publisert Publisert: 5. mars 2021 21:41 Oppdatert: 5. mars 2021 22:12