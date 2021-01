Johaug smadret konkurrentene: – Det var ikke noe VM-medaljeløp på de andre

GRANÅSEN (VG) Therese Johaug (32) var i en klasse for seg på 15 kilometer med skibytte, og herjet med konkurrentene - og hun er et stykke unna toppform.

Johaug vant med over minuttet ned til Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm.

– Jeg syns jeg gikk bra selv også faktisk. Jeg klarte å roe meg ned og gikk bra på ski, sier Johaug til VG.

Nå må damene bak Johaug heve seg om de skal ta medalje i VM.

LANGT FORAN: Therese Johaug var i en egen liga på 15-kilometeren. Her er de ved skibyttet. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Bak Johaug fremstår avstanden til de andre norske distanseløperne som litt stor med tanke på medalje i VM.

– Det var ikke noe medaljeløp i VM på de to bak i dag. Men på gode dager mener jeg opplagt at både Heidi og Helene er medaljekandidater, men de hadde ikke vært det i dag, sier Iversen til VG etter Johaugs oppvisning i Granåsen.

Kvinnene hadde kun vært ute i løypa i ett minutt og nærmet seg slutten av den første motbakken, da Johaug skaffet seg en luke til resten.

– Har du noen gang stukket fra resten så tidlig før?

– Nei, men de tenker kanskje at de skal fokusere på sitt eget løp, svarer Johaug.

Ved første passering, etter kun 1,6 kilometer, var luken ned til Heidi Weng og resten av feltet allerede blitt på syv sekunder.

– De andre har rett og slett gitt opp Johaug før startskuddet smeller, slo NRK-kommentator Jann Post fast.

Og til dem som syns Johaug gikk fort søndag. Hun har en god del å gå på. Hun har trent hardt den siste uken. Johaug er ikke i toppform.

– Det er imponerende hvor god form hun er i nå, til tross for at hun ikke har trening som tilsier at hun skal være i god form. Hverken her eller på Lygna har hun gjort noe for å ha en formtopp, sier landslagstrener Iversen.

FOKUSERT: Therese Johaug var i en egen klasse i Granåsen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Bak Johaug var det en gruppe på fire. Heidi Weng, Silje Øyre Slind, Anne Kjersti Kalvå og Marte Skaanes holdt følge på klassiskdelen, men da ski og stilart skulle byttes satte Weng inn et rykk, og fikk kjapt en luke.

Og et stykke bak i løypa våknet Fossesholm virkelig til liv. Hun tok kjapt inn halvminuttet opp til Slind, Kalvå og Skaanes, og feide rett forbi dem. Deretter tok hun opp jakten på Heidi Weng.

Kalvå vant spurten om fjerdeplassen foran Skaanes, og tok et stort steg mot VM-plass på distansen. Haga endte til slutt på syvendeplass.