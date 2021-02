Vipers på Europa-turné: – Uansett tar vi en risiko

Fem kamper på 11 dager i tre forskjellige land og byer. Vipers starter onsdag en svært spesiell Europa-turné for å redde gruppespillet i Champions League.

TØFT PROGRAM: Katrine Lunde, Nora Mørk og resten av Vipers skal ut i et svært tøft program. Foto: Tor Erik Schrøder

Kristiansand-klubben har på grunn corona-problemer bare spilt seks av totalt 14 kamper. Nå er Norges beste klubb ute på en to ukers rundreise for å kunne kvalifisere seg til videre spill i den gjeveste europacupen i håndball.

– Uansett tar vi en risiko ved å legge ut på reise, sier Katrine Lunde til VG foran kveldens oppgjør mot Metz i Frankrike. Så drar Vipers videre til to kamper mot Ferencváros i Ungarn før det hele avsluttes mot Rostov-Don og Krim i Slovenia i neste uke.

– Det er ikke noe jeg gjør uten at dukker opp tanker. Vi må jo også sitte isolert i syv eller 10 dager når vi kommer hjem igjen også, minner Vipers-keeperen om.

– Føler du deg utrygg?

– Nei, ikke slik det er lagt opp nå. Heldigvis er det lagt opp til charterfly i hvert fall de to første spillestedene, sier Lunde.

Hun hadde håpet på charter på hele reiseruten. Men må over på rutefly på reisene fra Budapest i Ungarn til Ljubljana i Slovenia. Hjemreisen skal også foregå med rutefly.

Ole Gustav Gjekstad tror Vipers skal klare seg gjennom utfordringene. Men klubben får ikke spilt ferdig alle kamper. Tre kamper mot Metz, Rostov-Don og Bietigheim vil mangle. Det europeiske håndballforbundet må dermed avgjøre den endelige poengfordelingen i gruppespillet.

– Jeg regner med at det blir en «skrivebordsavgjørelse» i EHF. Det må vi leve med for å få gruppespillet ferdig, sier Vipers-trener.

Fakta Slik spiller Vipers 3. 2: Metz – Vipers i Metz. 6. 2: Vipers – Ferencváros i Budapest. 8. 2: Ferencváros – Vipers i Budapest. 10.2: Rostov-Don – Vipers i Ljubljana. 13.2: Vipers – Krim i Ljubljana. Les mer

– Det blir uvant og spesielt med så mange kamper på kort tid, sier Lunde. Hun har bare opplevd lignende kamphyppighet under mesterskap. Under EM spilte Norge seks kamper i løpet av 13 dager i Kolding, men da slapp laget de lange reiseavstandene Vipers nå må tåle.

Klubben mister fire hjemmekamper. Men Katrine Lunde ser ikke det som noe stort problem rent sportslig at Vipers nå skal ut i fire rene bortekamper og en kamp på nøytral bane (mot ledende Rostov-Don).

– Akkurat nå er ikke det så ille. Ingen har tilskuere. Vi ville ikke fått noen stor oppbacking hjemme heller. Jeg tenker at vi må gjøre det vi kan for å redde sesongen, sier Lunde. Hun var god da Vipers knuste Bucuresti i Romania i sin foreløpig siste Champions League-kamp.

– Tror du dette opplegget reduserer mulighetene deres til å nå kvartfinalen?

– Nei. Hvis vi blir hjemme så ryker vi jo ut. Det hadde vært kjipt å ha blitt kastet ut fordi vi ikke har spilt nok kamper, sier Katrine Lunde.

Vipers har til nå mistet svært mange kamper i gruppespillet. Sist lørdag skulle de spilt mot Bietigheim hjemme i Aquarama. Det muterte coronaviruset har ført til nye innstramminger fra norske myndigheter.

Regjeringens «unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser» er foreløpig fjernet frem til 12. februar.

Elverum har fått utsatt sine hjemmekamper i Champions League mot Pick Szeged 7. februar og mot PSG fire dager senere. Sannsynligvis må disse kampene spilles på bortebane for Elverum. Alexander Blonz & co. må ha spilt sine seks siste kamper i gruppespillet før 4. mars.

– For oss og norsk håndball er det svært viktig at vi gjennomfører Champions League-sesongen. Det er uaktuelt å trekke seg, sier Mads Fredriksen i Elverum. Den daglige lederen opplyser at den kan bli aktuelt å legge ut på en «Europaturné» i februar. Også Elverum tenker på smitterisikoen.

– Vi har et arbeidsgiveransvar også overfor spillernes familie- og privatliv, sier Fredriksen.

I håndballens Europa League er Norge representert med Storhamars kvinnelag. Den planlagte hjemmekampen mot Thüringer er flyttet. Storhamar spiller i stedet dobbeltkamp mot klubben i Tyskland neste helg.

