Japanske myndigheter avviser at de har gitt opp OL

Avisen The Times meldte torsdag kveld at Japan skal ha gitt opp sommer-OL. Myndighetene nekter for at det stemmer.

I FARE: Sommer-OL i Tokyo kan bli historie allerede før OL-ilden er tent. Foto: Issei Kato / REUTERS

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Ifølge den anerkjente avisen The Times har japanske myndigheter konkludert med at sommer-OL må avlyses som følge av coronapandemien.

Avisen skriver videre at myndighetene nå fokuserer på å sikre seg sommer-OL i 2032.

24. mars i fjor kom nyheten om at 2020-lekene i Tokyo ble utsatt til 2021 på grunn av pandemien.

Etter planen skal OL-ilden tennes i den japanske hovedstaden 23. juli i år. Nå står altså hele arrangementet i fare for å bli avlyst, ifølge den britiske storavisen.

– Medfører ikke riktighet

Natt til fredag sier imidlertid Manabu Sakai, som er talsperson for de japanske myndighetene, at de

– Artikkelen om en mulig avlysning av OL i Tokyo medfører ikke riktighet, sier han til Reuters.

Også den japanske statsministeren Yoshihide Suga sier til Reuters natt til fredag at han er bestemt på at vinterlekene kan realiseres, og at det må skje i tett samarbeid med Tokyo og Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Thomas Bach, som er president for sa tidligere torsdag til den japanske avisen Kyodo News at slik situasjonen er nå, vil sommer-OL foregå som planlagt.

– Vi har ikke, på nåværende tidspunkt, noen grunn for å tro at OL i Tokyo ikke vil åpne 23. juli. Det er derfor vi ikke har noen plan B, og det er derfor vi er forpliktet til å gjøre disse lekene til en suksess, og å gjennomføre dem på en trygg måte.

Kilden Times har snakket med, hevder imidlertid at smittebølgen som herjer i verden, og som har ført til ny unntakstilstand i blant annet Japan, har fått myndighetene til å kvie seg for å arrangere lekene. Tokyo er blant områdene i Japan der det 7. januar ble innført unntakstilstand.

Ifølge VGs oversikt er det registrert drøyt 350.000 smittetilfeller av coronaviruset i Japan, mens rundt 4800 dødsfall er relatert til pandemien.

The Times skriver at så mange som åtte av ti japanere er imot å arrangere OL under pandemien.

De olympiske leker ble avlyst i 1916, 1940 og 1944 på grunn av verdenskrigene, dette vil i så fall bli første gang lekene blir avlyst i fredstid.