Avis hevder Japan har gitt opp sommer-OL

De utsatte sommerlekene i Tokyo kan bli avlyst.

Foto: Issei Kato / REUTERS

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge storavisen The Times har japanske myndigheter konkludert med at sommer-OL må avlyses som følge av coronapandemien.

Avisen skriver at de får opplyst at myndighetene har konkludert med at sommer-OL må avlyses, og at det nå fokusere på å sikre seg sommer-OL i 2032.

24. mars i fjor kom nyheten om at 2020-lekene i Tokyo ble utsatt til 2021 på grunn av pandemien.

Etter planen skal OL-ilden tennes i den japanske hovedstaden 23. juli i år.

Nå står altså hele arrangementet i fare for å bli avlyst, ifølge The Times.

Thomas Bach, som er president for Den internasjonale olympiske komité (IOC) sa tidligere torsdag til den japanske avisen Kyodo News at slik situasjonen er nå, vil sommer-OL foregå som planlagt.

– Vi har ikke, på nåværende tidspunkt, noen grunn for å tro at OL i Tokyo ikke vil åpne 23. juli. Det er derfor vi ikke har noen plan B, og det er derfor vi er forpliktet til å gjøre disse lekene til en suksess, og å gjennomføre dem på en trygg måte.

Dick Pound i IOC sa tidligere i januar til BBC at han ikke var sikker på at OL i Tokyo ville gjennomføres som planlagt.

Også den japanske statsministeren, Yoshihide Suga, har så sent som denne uken sagt at lekene kan gå som planlagt.

– Vi vil ta i bruk alle smitteverntiltak og fortsette med forberedelsene med intensjon om å gjennomføre lekene som kan gi håp og vilje til hele verdenen, sa Suga i parlamentet tidligere denne uken ifølge The Times.