VM-favorittene viste mesterskapsform på Lygna

LYGNA/OSLO (VG) I et av de viktige uttaksrennene før vinterens VM i Oberstdorf, viste forhåndsfavorittene Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe og Hans Christer Holund at formen er i anmarsj.

SOLID SISTERUNDE: Sjur Røthe parkerte konkurrentene på sisterunden og slo både Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger. Foto: Terje Pedersen

22-åringen Harald Østberg Amundsen meldte seg også på.

Amundsen tok en suveren ledelse fra start i 15-kilometeren i fristil under norgescuprennet på Lygna, men ble så utfordret av OL-vinner Simen Hegstad Krüger og verdensmestrene Sjur Røthe og Hans Christer Holund.

Det er bare nevnte Holund som har slått Harald Østberg Amundsen denne sesongen. På Sjusjøen før jul satte stortalentet hele norgeseliten på plass, og selv om han ikke er en del av landslaget, banker Amundsen for alvor på døren til en VM-plass.

– Han er høyaktuell for en plass på 15-kilometeren i VM, kommenterte NRKs Torgeir Bjørn da Amundsen gikk ut fra start med nummer 71.

Men de gamle er eldst og Krüger viste sammen med Røthe og Holund at de ikke har noen plan om å gi fra seg en plass på VM-laget uten kamp. Krügers enorme forsprang ble spist opp av den alltid progressive vossingen Røthe.

Det ble til slutt en sekundstrid mellom Røthe, Holund og Krüger, men sistnevnte ble regelrett parkert av Røthe mot slutten og gikk fra ti sekunder foran til seks sekunder bak Røthe. Likevel viste han at mesterskapsformen er nærmere enn på lenge.

– Det var godt å få til det her, selv om avslutningen er litt svak. Jeg er veldig godt fornøyd, og det er noe helt annet enn det jeg har drevet med så langt denne sesongen, sier Krüger til NRK.

Holund sier et fall på andrerunden gjorde løpet litt «rotete», samtidig som det etter all sannsynlighet kostet ham seieren. Han avsluttet mesterlig, men var to sekunder bak Røthe i mål - som regelrett knuste alle mot slutten.

– Jeg må si jeg er litt overrasket, og det var veldig, veldig bra, sa Røthe til NRK etter målgang.

Østberg Amundsen ble til slutt nummer fire, 34 og et halvt sekund bak Røthe. Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug var begge avhengige av å prestere for å nå VM-målet, men slet begge med å innfri. Tønseth ble nummer 35 og Dyrhaug ble nummer 16.

– Jeg har ikke noe godt svar. Det er fryktelig dårlig, jeg har følt meg bra i det siste, men så er det sneglefart igjen, sier Tønseth til NRK, og sier det «ikke er noe stas» å være ham akkurat nå og erkjenner at han er i villrede.

PS! Kl. 11.20 starter kvinnenes 10 km, friteknikk på Lygna. Therese Johaug er den store favoritten på distansen i dagens norgescuprenn.

Publisert Publisert: 9. januar 2021 10:15