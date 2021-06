Ruud ute av Wimbledon etter femsetts-thriller

(Jordan Thompson – Casper Ruud 7–6, 7–6, 2–6, 2–6, 6–2) Etter fire timer og fem minutter spill var Casper Ruud Wimbledon-eventyr over for denne gang.

JEVNT: Alle spiller i hvitt tøy i Grand Slam-turneringen i Wimbledon. Casper Ruud møtte Jordan Thompson i første runde onsdag. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Både første og andre sett ble ekstremt jevne. Casper Ruud (22) så litt oppgitt ut da Jordan Thompson (27) fikk tre settballer i det andre settet. Australske Thompson trengte bare én.

På stillingen 1–1 i tredje sett hadde Ruud mulighet til å bryte serven til Thompson, og da begynte det å haste for 22-åringen, men han slo ut. Ruud fikk en ny mulighet, men da slo han returen i nettet. Deretter gikk Thompson tett opp mot nettet og lyktes med det. Det sto lenge og vippet på 40–40. Men australieren satte inn 2–1-ledelse med et serveess.

BLID I STARTEN: Jordan Thompson fra Australia møtte Casper Ruud i første runde i Grand Slam-turneringen i Wimbledon. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Ruud svarte med å ta det neste gamet. Så overtok han og ledet 3–2 i tredje sett, før han satte seg på pausestolen og tok en bit banan. Da hadde kampen vart i to timer og 33 minutter.

Og da løsnet det før Ruud. Han tok fire strake game, og dro det tredje settet lekent i land. Og snakk om å heve seg, etter tre timers spill overtok Ruud. Kjæresten Maria Galligani klappet stadig mer forhåpningsfullt fra tribunen.

Og 20 minutter senere hadde Ruud utlignet til 2–2 i sett, etter at han klinket til med noen voldsomme server.

I siste sett ble australieren for sterk og vant overbevisende 6–2 over det norske håpet.

22-åringen fra Snarøya vant ATP-turneringen i Genéve i mai. Slik så matchballen ut:

Thompson er rangert som nummer 78 i verden. Hans høyeste ranking var 43. plass for to år siden. Ingen av dem hadde gått videre fra første runde på gresset i Wimbledon tidligere. Dette var Thompsons femte forsøk, Ruuds andre. For to år siden tapte Ruud for John Isner. Nå kom Ruud til hovedstaden i England med den fenomenale verdensrankingen nummer 14.

Ruud er en av verdens beste tennisspillere på grus. Han har mindre erfaring på gress. I slutten av mai tok han sin andre turneringsseier på ATP-touren da han slo Denis Shapovalov (22) i finalen i Genève.

Trenerpappa Christian Ruud hadde ikke de aller største ambisjonene foran onsdagens kamp.

– Casper og Wimbledon er ganske ferskt, så han tar en kamp om gangen. Vi er fornøyd for hver kamp han overlever, også gjelder det å spille på seg rutine på gresset. Forhåpentligvis skal han spille Wimbledon i mange år til. Casper blir antageligvis litt bedre for hvert år han er med, sa Christian Ruud til Eurosport før kampen.

Wimbledon er den eldste Grand Slam-turneringen, arrangert for første gang i 1877, men for første gang i 1922 der anlegget ligger i dag, en drøy halvtime med bil fra London sentrum.

Publisert Publisert: 30. juni 2021 16:11