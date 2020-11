NFF jobber med nødlandslag til Østerrike-kamp

BUCURESTI (VG) Det blir ikke kamp mot Romania, men landslaget kan likevel komme til å stille til kamp mot Østerrike onsdag.

Det bekrefter elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund til VG.

Søndagens planlagte kamp mot Romania i Nations League er avlyst. Ifølge Klaveness innebærer det sannsynligvis norsk 0–3-tap, at NFF blir økonomisk erstatninsansvarlig og at de kan bli straffet med nedkorting i medieavtalen med UEFA.

Men det betyr ikke kroken på døren for håpet om Nations League-seier. For selv med tap mot Romania vil en seier over Østerrike kunne sikre norsk gruppeseier.

Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre landslagsspillerne som befinner seg i karantene på Thon Hotel Storo i Oslo, kan ikke spille onsdagens kamp i Wien. Men det er det andre som kan.

– Ja. Det er aktuelt og diskuteres. Vi har ikke gått videre med detaljer, men det er aktuelt å stille lag til den kampen, sier Klaveness til VG.

En spiller som vil være høyaktuell, er Ferencvaros-angriperen Tokmac Nguen, som har storspilt i Champions League denne høsten. Lørdag kveld sier han at han foreløpig ikke har hørt noe fra NFF.

Sampdorias midtbanespiller Kristoffer Askildsen sier at en mulighet til å være med på nødlandslaget «ikke er noe man kan si nei til».

– Det hadde vært kult. Jeg er i hvert fall ikke skadet, men vet ikke hva klubben min sier, sier den tidligere Stabæk-spilleren til VG.

Det er mange spillere som kan forvente en telefon fra forbundet i løpet av helgen. Her er noen av dem:

Mathias Dyngeland (Elfsborg), Julian Ryerson (Union Berlin), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Ulrik Yttergård Jenssen (Nordsjælland), Adrian Pereira (PAOK), Andreas Vindheim (Sparta Praha), Sondre Tronstad (Vitesse), Mats Møller Dæhli og Kristian Thorstvedt (Genk), Fredrik Gulbrandsen (Istanbul Basaksehir).

Det hører med til historien at regjeringen i Østerrike innfører en full nedstenging av samfunnet fra og med tirsdag. Det bekreftet forbundskansler Sebastian Kurz lørdag. Det gjenstår å se om dette vil ha innvirkning på om Norge-kampen kan spilles.

