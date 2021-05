Fredrikstad forverret Godset-krisen: – Slag i ansiktet

Midt oppi kaoset rundt Henrik Pedersens avgang, gikk Strømsgodset på et kjempetap mot Fredrikstad.

«BP-talk»: Bjørn Petter Ingebretsen med noen velvalgte ord til Strømsgodset-spillerne i pausen av stortapet mot Fredrikstad. Foto: Terje Pedersen, NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Det var et slag i ansiktet. Vi har vært ganske fornøyd med det vi har gjort, så vi så ikke den helt komme, sier Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen til VG etter 1–6-tapet mot Fredrikstad søndag.

Den foreløpige analysen var enkel etter kampen: Strømsgodset møtte rett og slett ikke opp.

Ingebretsen er klar på at både trenerne har en jobb å gjøre med inngangen til kamp og at spillerne må ta et steg opp.

– At det har vært så turbulent de siste ukene, hvordan spiller det inn?

– Det gjør det ikke noe bedre at det har vært slik, men vi må skylde på oss selv. Vi var ikke klare. Det var flere som spilte sin første kamp og vi har ikke mye tid. Må få dem i gang, sier Ingebretsen.

Strømsgodset er blant klubbene som først starter serien 16. mai, altså om to uker.

– Jeg kan ikke si annet enn at vi må klare det på den tiden. Vi må gjøre noen knallharde prioriteringer og finne ut hvem som virkelig ønsker å være med på det.

– Opplever du at spillergruppen står samlet?

– Jeg føler at vi har hatt en spillergruppe som har vært samlet, men i dag er det tilbake til start. Nå var det flere som var mer opptatt av å se på andre og skylde på andre. Det er det jeg er mest misfornøyd med, tilstedeværelsen vår i kampen og kroppsspråket, sier Godset-treneren.

En annen som ikke er fornøyd med kampen er Håvard Lilleheie. Komikeren og skuespilleren er kjent for å være en stor Strømsgodset-fan.

– Det var en veldig svak treningskamp, rett og slett. Det var ingen som sto frem, og det var veldig vanskelig å få øye på både hvordan de skal spille og hvem som skal være sjefene på banen og lede an.

– Jeg har jo tenkt en stund at denne sesongen handler litt om å få nok ting på plass til at vi klarer å overleve. Jeg tror det er lurt at alle som følger Godset innser det, sier han.

Lilleheie er klar på at det kan ende med nedrykk.

– Jeg tror det farligste klubben kan gjøre nå er å tenke at det ikke kan skje og heller agere deretter.

Fredrikstad rykket opp til OBOS-ligaen foran årets sesong og har vist god form i oppkjøringen, med 4–1-seier mot Mjøndalen og nå 6–1-seier over Strømsgodset.

– Vi var oss selv. Vi sto høyt og presset gjennom hele kampen, med få pauser. Godset ble tatt på sengen over at vi var såpass bra, og vi fikk uttelling for høyintensitetsspillet vårt. Det var nok drøy kost å svelge for en klubb som sliter litt, sier Fredrikstad-trener Bjørn «Bummen» Johansen.

TRENER: Bjørn Johansen. Foto: Terje Pedersen

Johansen tror noen av konkurrentene i OBOS-ligaen sperrer opp øynene etter nedsablingen av de to eliteserieklubbene. 51-åringen er likevel opptatt av å ikke ta fullstendig av.

– Det er viktig. Vi jobber med det for, for Fredrikstad er en by som tar for av. Hvis vi begynner å tro at alt går av seg selv, kan det snu. Vi skal nok plage de fleste lagene i OBOS-ligaen, men vi har ikke et resultatmål. Vi kommer opp som nyopprykkede og så får vi se hvor vi ender, sier Johansen.

