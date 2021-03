Berge slått ut i OL-kvalifiseringen: – Rett og slett for dårlig

Stig-André Berge (37) tok bronse under OL i 2016, men har nå kniven på strupen om han skal kvalifisere seg til årets OL.

SLÅTT UT: Stig-André Berge klarte ikke å sikre seg en OL-plass. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Det ble i det hele tatt en tung uke for de norske bryterne under OL-kvalifiseringen i Budapest. I hver vektklasse var det to OL-billetter til de to fremste, men ingen av de norske deltagerne klarte å ta seg til finalen.

– Det er klart at vi er svært skuffet, men nå må vi riste av oss dette og se frem mot den siste kvalifiseringen i mai. Vi har fortsatt en mulighet igjen og vi skal bruke tiden godt fremover for å være best rustet til neste kvalifisering i Sofia, sier sportssjef Erik Rønstad til VG.

Lørdag røk Berge ut mot ungareren Erik Torba. Han kan fremdeles komme til bronsefinalen, men vil altså ikke klare å ta seg til finalen som ville gitt en plass i sommerens OL.

– Det er ingen tvil om at dette halverer sjansene for å delta i OL. Jeg har klart det to ganger tidligere på siste forsøk, så det er fortsatt håp, men det er ingen tvil om at vi norske underpresterer, sier Berge til VG.

– Man kan prøve å lete etter grunner, men det er rett og slett for dårlig når du er på matten. Vi har trent på dette siden VM 2019. Vi visste når det kom og har trent beinhardt for å nå målet. Til syvende og sist er det for dårlig jobb. Det er ikke vits å prøve å finne noen unnskyldninger.

Berge sier de tre herrebryterne – Berge, Morten Thoresen og Per Anders Kure – alt hadde et lite oppvaskmøte etter lørdagens kamper.

– Generelt er det for dårlig, sier Berge om konklusjonen fra møtet.

Grace Bullen og Iselin Solheim ble begge slått ut fredag, mens Morten Thoresen og Per Anders Kure ble slått ut lørdag. Felix Baldauf og Oskar Marvik fikk ikke deltatt i stevnet etter å ha testet positivt for covid-19 tidligere denne uken.

– Det skal ikke ha noe å si. Vi kan ikke finne unnskyldninger. Vi har visst ekstremt lenge at dette kom og du er alene på brytematten uansett, sier Berge om den noe dramatiske inngangen til OL-kvalifiseringen for den norske brytetroppen.

Fremdeles er det én sjanse igjen for bryterne. Det er en ny kvalifisering i bulgarske Sofia i mai. Den kvalifiseringen gjelder for brytere fra hele verden og kravet er igjen finaleplass for å få en plass i OL.

Berge mener det omtrent vil bli like vanskelig å ta seg videre derfra som i ukens europeiske kvalifisering.

– Vi skal ikke gjøre noe annet enn det vi gjør hver eneste dag. Jeg ikke noe bekymret av at det er den siste sjansen. Det gir meg bare mer motivasjon. Jeg har tidligere vært best under press, så jeg får bare rette opp ryggen, sier Berge.

