Ole Gunnar Solskjær på vei inn til pressekonferanse på Old Trafford. Onsdag kveld venter Barcelona i kvartfinalen av Champions League. FOTO: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mulighetene og fellene: Tre punkter som kan avgjøre om Solskjær blir en suksess

OM FOTBALL: Barcelona kommer til Old Trafford som store favoritter. Ole Gunnar Solskjærs hovedoppgave er å sørge for at dét ikke skjer i fremtiden.