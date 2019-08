PSG har avslått Barcelona-bud på Neymar

Barcelona prøver iherdig å hente verdens dyreste fotballspiller tilbake fra Paris Saint-Germain. Så langt har ikke katalanerne lyktes.

Neymar ønsker seg bort fra PSG, men det er ikke sikkert et salg går i boks før fristen. Foto: François Mori / AP / NTB scanpix

NTB

Neymar har slått fast at han ønsker seg bort fra den franske hovedstaden, og de spanske rivalene Barcelona og Real Madrid skal være hovedkandidatene til å sikre seg brasilianerens signatur.

PSGs sportsdirektør Leonardo bekrefter overfor Reuters at det er kommet et bud fra Barcelona, men dette var ikke høyt nok. Neymar ble solgt til PSG fra nettopp Barcelona for 222 millioner euro i 2017.

– Første gang vi mottok et bud fra Barcelona for Neymar var 27. august (tirsdag). De har fortsatt ikke gitt oss et tilbud som møter våre krav, sier Leonardo.

– PSGs synspunkt på Neymar har alltid vært tydelig: om et tilfredsstillende bud kommer, kan han forlate klubben. Men det er ikke tilfelle. Forhandlingene har ikke brutt sammen, men det er ingen enighet, fortsetter han, ifølge Reuters.

Neymar vant Champions League med Barcelona i 2015. Michael Sohn / AP / NTB scanpix

Overgangsvinduet i spansk fotball stenger mandag kveld, så Barcelona har ikke veldig mye tid på seg. Barca-trener Ernesto Valverde antyder at han er lei hele Neymar-saken og sier han ser frem til at vinduet stenger.

– Jeg ser virkelig frem til den dagen, 2. september, så vi alle kan få litt ro og vite hva vi har (av spillere) til rådighet resten av sesongen. Dette har pågått for lenge, sier Valverde, som samtidig ikke vil avvise at han ønsker seg Neymar.

– Neymar er PSG-spiller, og vi respekterer alltid alle våre rivaler. Jeg gjentar at jeg ser frem til å få en slutt på dette.

