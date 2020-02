Historisk seier: Dette har Therese Johaug aldri gjort før

Langrennsløper Therese Johaug kan notere en seier hun aldri trodde ville komme. Hun hadde aldri tidligere blitt bedre enn nummer fem i en sprint.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Johaug jublet vilt etter målgang. Foto: Rune Petter Ness

På sprinten i Ski Tour i Åre var det Johaug, den seige løperen som trives i motbakker, som var raskest.

Hun jublet over mål, strakk den ene armen i været og hylte mot himmelen. Hun klarte knapt å forstå at det kunne skje. For er det en øvelse hun ikke har satset spesielt på, eller har ment hun ikke hadde forutsetninger for å hevde seg i, så er det den raskeste av alle distanser i denne idretten.

– Det var et «crazy» løp, sa Johaug selv da hun ble intervjuet etter målgang.

– Det kan kalles et sprintløp. Jeg er glad for at jeg klarte å holde roen, sa Johaug til NRK.

Johaug kom først opp den bratte bakken i finalen. Foto: Rune Petter Ness

Hun var misfornøyd i kvarten, da det ble mye rot.

– Men så skjerpet jeg meg.

Hun syntes det var fantastisk å bli sprintvinner og trodde nesten ikke på det før hun passerte mållinjen.

– Jeg har til gode å vinne et ordentlig sprintrenn. Det var en fordel for meg, mente den kapasitetssterke løperen. Hun siktet til klatringen som krevdes for å nå toppen.

– Det var imponerende, sa trener Ole Morten Iversen til NRK rett etter løpet.

Han kunne glede seg over bare norsk på pallen. Han så Heidi Weng ble nummer to, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok 3.-plassen.

– Det er nesten litt for mye av det gode, sa trønderen.

Trippel norsk i Åre tirsdag kveld. Foto: Rune Petter Ness

Svensken hadde troen

Johaug visste på forhånd at svenske Linn Svahn hadde sagt at løypa var som skreddersydd for verdens beste skiløper.

31-åringen fnyste av det. Er det en øvelse løperen fra klubben Nansen og Norge har satt til siden og ofte stått over, er det nettopp sprint. Men skulle hun forsvare den foreløpige ledelsen i Ski Tour 2020, måtte hun være med på den første sprinten.

Og da hun vant prologen foran Heidi Weng, og det med 4,53 sekunder, var hun i alle fall offensiv.

– Jeg synes synd på sprinterne, sa Heidi Weng til NRK da prologen var over. Hun karakteriserte sprinten som et motbakkeløp, at det ikke hadde noe med sprint å gjøre.

«Syrefest» sa løperne om de tøffe motbakkene. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Som et motbakkeløp

Det som konkurrentene mente talte til Johaugs fordel, var at deler av løypa gikk i alpinbakken. Det var her norske alpinister på nedoverski har hatt mange store øyeblikk.

På det meste hadde løypa en stigning på 22 prosent, og det var i starten den var hardest.

Johaug fikk en forsmak på at løpet var krevende i kvartfinalen. Hun kom til slutt inn på 2.-plass etter Heidi Weng, men det kostet krefter å ta seg frem i det andre heatet, der farten var høy. Hun og de andre fikk kjenne på det som skulle bli en melkesyrefest.

Løperne fikk umiddelbart på seg hjelm og ble kjørt tilbake til starten. De kunne jo ikke risikere å kjøre utfor ...

Men allerede før semifinalen hadde gått i gang, var svenske Ebba Andersson ute av sprinten. Det samme var Ingvild Flugstad Østberg. De kom seg ikke videre fra kvarten.

Sist ut – ble først i semifinalen

I semifinalen viste Johaug sin klasse. I samme felt som Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng, kom Johaug sist ut fra start.

Men med velkjente klyv i bakkene, kom hun i teten, med Weng «på hjul».

Den som måtte si takk for seg var Caspersen Falla, inn til 5. -plass i dette heatet. Hun er spesialsprinter og en av dem Weng tenkte ville slite.

Imponerende, mente Løfshus

– Johaug har gjort veldig fremgang i sprint i vinter. Selv om startene i Åre var katastrofale, hadde hun vanvittige opphentinger.

Det sier Vidar Løfshus, som fulgte Johaug i åtte år før han ga seg som landslagssjef etter OL i Pyeongchang. Han var med Johaug og de andre på de fleste verdenscuprenn, men så henne aldri på pallen i en sprint.

– Når det blir så til de grader bratt, kommer hennes spesialkompetanse til sin rett.

Løfshus så sprinten på TV hjemme i Vestby, og gledet seg over mye. Allerede dagen før tenkte han at Johaug ville ha alle muligheter.

– Mer for jentene enn for guttene handlet sprinten om ren kapasitet. Når det er sagt har Johaug hatt en bra utviklingen i vinter. Hun er også bedre på såkalte sprinter.

Løfshus gir også mye ros til Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Hun har vært fenomenal i vinter, både på lange og korte etapper. Jeg tror ikke hun har sprintet så godt siden hun var på topp i årene 2006, 2007 (ble verdensmester) og 2008. Hun har imponert meg vanvittig.

Han tar med Heidi Weng også, som han mener endelig er tilbake etter et par tunge sesonger.

Neste og siste sprint går i Granåsen lørdag.