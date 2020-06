Sterk Carlsen-avslutning sørget for norsk seier i Clutch Chess International

Magnus Carlsen og Fabiano Caruana hadde fire poeng hver før den avgjørende finaledagen i Clutch Chess International. Der trakk Carlsen det lengste strået.

Magnus Carlsen og Fabiano Caruana hadde fire poeng hver før den avgjørende finaledagen i Clutch Chess International. Der trakk Carlsen det lengste strået. Her fra VM i Fischersjakk. Foto: Berit Roald

NTB

Carlsen ledet med ett poeng, 6,5-5,5 før de to avgjørende «clutch»-partiene, som ga tre poeng for seier og et og et halvt poeng for remis.

I det første «clutch»-partiet vant Caruana og tok ledelsen med to poeng, 8,5-6,5. Det var også første gang Caruana ledet i finalen.

I det siste og avgjørende partiet kom likevel Carlsen sterkt tilbake og slo Caruana.

Det betød seier 9,5-8,5 til Carlsen etter at det bare minutter tidligere så bekmørkt ut. Nordmannen svarte med å feire med en finger foran munnen, en klassisk «hysj»-bevegelse.

For seieren fikk også Carlsen 50.000 dollar. Han innfridde favorittstempelet.

Kjempeåpning

Med svarte brikker åpnet Carlsen gnistrende. Han vant det første partiet etter 65 trekk og fikk med det fem poeng mot Caruanas fire.

Det andre partiet var betydelig mer spennende. Caruana var lenge presset på tid, men til slutt ble spillerne enige om remis.

Partiet etter var det Caruana som vant etter godt spill. Da utlignet amerikaneren til 5,5-5,5 mot en tydelig frustrert Carlsen.

Nordmannen fikk likevel opp humøret igjen etter det fjerde partiet. Lenge så det ut til å ende med remis, men en sterk avslutning av Carlsen sørget for ny norsk ledelse 6,5-5,5 med to partier igjen.

«Clutch»-partier

De to siste partiene var såkalte «clutch»-partier, med tre poeng for seier og et og et halvt poeng for remis. I tillegg fikk vinneren av hvert «clutch»-parti 13.000 dollar.

Siden Carlsen ledet med ett poeng før de to «clutch»-partiene, måtte Caruana vinne eller spille remis i det ellevte partiet i finaleserien for å ikke tapet.

I det første partiet var Carlsen lenge presset på tid, nordmannen ga til slutt opp. Det betød 8,5-6,5 til Caruana før det siste og avgjørende partiet.

Der vant Carlsen både partiet og finalen.