Karina Sævik går fra Kolbotn til Paris Saint-Germain.

Den norske landslagsspilleren har signert en toårskontrakt med den franske hovedstadsklubben.

– Det føles helt sykt å ha signert for PSG. Det blir et nytt land, ny kultur og nytt sett å jobbe på. Jeg må bare prøve å tilpasse meg så fort som mulig, sier Sævik til Kolbotn hjemmesider.

23-åringen spilt for Akershus-klubben siden 2015. Nå venter større oppgaver.

– Det er litt trist å ha spilt min siste kamp for Kolbotn, men jeg har hatt det veldig fint den tiden jeg har vært her. Jeg har lært mye og utviklet meg mye, så jeg ser tilbake på denne tiden med glede, sier hun.

I sommer spilte hun i VM for Norge og fikk i flere kamper tillit på høyrekanten.

Stor interesse

Norge tok seg helt til kvartfinalen i verdensmesterskapet. Agenten mener sommerens sluttspill har gjort at interessen for midtbanespilleren var stor.

–Det har vært interesse fra ulike ligaer i Europa. Det føles ut som at PSG er det perfekte steget i karrieren for henne nå. Der kan hun utvikle seg i et godt miljø. Hun har alle ferdighetene til å gjøre det stort på toppnivået og hun fortjener denne overgangen, sier Michael Kallback i en pressemelding.

Tidligere landslagsprofil Solveig Guldbrandsen er nå en del av Kolbotns trenerapparat. Hun spilte for klubben i en årrekke og kjenner naturligvis Sævik svært godt.

– Hun kom som et ungt talent med ekstreme tekniske ferdigheter. Hun var ganske så sjenert og sa at hun hadde ingen mål om å reise til noe annet land i fremtiden. Det har vært spennende å se hennes utvikling her i Kolbotn. Og de to siste årene har hun vist at hun har internasjonalt nivå, sier Gulbrandsen til Kolbotns hjemmesider.

– At vi mister en spiller som Karina er selvfølgelig kjedelig, men vi er utrolig stolte over å kunne levere en spiller til en av de største klubbene i Europa, det viser at vi gjør mye riktig, fortsetter hun.