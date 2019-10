Drømmescoring forlenget Vålerenga-krisen

Vålerenga holdt på å sjokkere Odd og bli første bortelag med seier i Skien i år, men en kanonkule på fra Birk Risa på overtid reddet 1-1 for vertene.

Aron Dønnum og Vålerenga var på vei mot en bragdseier. Så ladet Birk Risa skuddfoten. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Odd - Vålerenga 1–1

Odd var ubeseiret på hjemmebane denne sesongen før et formsvakt Vålerenga kom på besøk lørdag. Deilas menn hadde gått hele ni kamper uten seier siden de slo Bodø/Glimt hjemme i juli.

Men etter 90 minutter så det ut til å gå mot en fortjent seier for Vålerenga. Det ville imidlertid ikke venstreback Birk Risa ha noe av og hamret inn 1-1 i det 93 minutt.

– Ballen kom ut, og vi hadde stanget i hele kampen. Da tenkte jeg at jeg fikk skyte. Vi skulle helst hatt tre poeng, men det er sinnssykt godt med ett poeng på overtid for å henge med i toppen, sa 21-åringen til Eurosport etter kampen.

Bård Finne hadde sendt gjestene i føringen i det 56 minutt. Matthías Vilhjálmsson flikket bergenseren alene gjennom mot Sondre Rossbach. Alene med Odd-keeperen var Finne sikker da han satte inn sin åttende ligascoring for sesongen.

– Surt, veldig surt. Vi satte oss riktig nok i situasjonen med at vi tar ledelsen. Jeg er stolt av gutta etter det vi har gjort i det siste. Å levere en sånn kamp er godt gjort. Dette nivået var vi på i våres, og da blir det poeng, sa Deila etter kampen.

– Frykten for å tape kommer inn, og det må vi få gjort noe med. Det kunne vært verre. Vi kunne tapt og spilt dritt, men vi må ta med oss de positive tingene med at vi er på gang. Det er så mye kvalitet i laget og bare snakk om å få det ut, la en fattet Deila til.

Med poengdelingen tar Vålerenga steget forbi Haugesund opp til 8.-plass. Odd på sin side er nå to poeng bak Bodø/Glimt i kampen om sølvet med seks seriekamper igjen.

Bård Finne satte inn 1–0 for Vålerenga. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Kaptein Kwarasey oste trygghet

Forut for målet til Vålerenga skapte gjestene en enorm sjanse da de havnet i en to-mot-en-situasjon etter at Finne ble spilt fri på høyrekanten. Han gjorde det eneste rette og serverte Vilhjálmsson en enorm sjanse alene med Sondre Rossbach. Kun en lang tå fra sisteskansen hindret ledelse til hovedstadslaget på et tidligere tidspunkt.

Odd klarte først med ti minutter igjen av å kampen å legge skikkelig press på gjestene, men med kaptein Adam Kwarasey tilbake mellom stengene for første gang siden 23. juni, oste det trygghet bak hos Vålerenga.

Helt til det glapp tre minutter på overtid da Birk Risa fyrte av et langskudd fra 20 meter som Kwarasey ikke hadde en sjanse til å redde.

Vålerenga kunne ledet til pause

Kun tilfeldigheter gjorde at Vålerenga ikke fant veien til nettmaskene i første omgang. Etter en halvtime plukket Ivan Näsberg opp en feilpasning i Odd-laget. Inne i feltet fant han vingen Deyver Vega, som avsluttet like utenfor.

Kun minuttet etter banket Bård Finne ballen i tverrliggeren fra like utenfor sekstenmeteren, og sekunder etter dro han seg inn i feltet og avsluttet utenfor den høyre stolpen til Rossbach.

Etter landslagspausen får Vålerenga besøk av Stabæk, mens Odd reiser til Trondheim for å møte Ranheim.

