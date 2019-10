Ny Nest-Sotra-seier – laget kan gjenta utrolig bragd

Nest-Sotra har like mange poeng som 4.-plassen i OBOS-ligaen. Den gir fordeler i kvalifiseringen til eliteserien.

STYRER MOT KVALIK: Nest-Sotra ligger på 5.-plass i OBOS-ligaen etter å ha slått Strømmen søndag kveld. Paul S. Amundsen

For mindre enn 20 minutter siden

Strømmen – Nest-Sotra 2–0

I fjor nådde Nest-Sotra en sensasjonell kvalikplass i OBOS-ligaen. Etter søndagens seier mot Strømmen, ligger strilene godt an til å gjenta den bragden.

Les også «Hadde Nest-sesongen vært en TV-serie, ville ingen trodd på den»

Annullert mål

De to lagene lå på kvalifiseringsplass til to ulike divisjoner før kampen, uten at spillet på Strømmen stadion vitnet om det. Hjemmelaget sto høyt fra start, og spilte seg til flere store muligheter til å ta en tidlig ledelse.

Nest-Sotras første sjanse kom etter 18 minutter, da Jo Sondre Aas trillet ballen i mål etter et hjørnespark. Linjedommer mente imidlertid at trønderen sto i offside, og annullerte målet, til stor frustrasjon i Nest-Sotra-leiren.

Selv om førsteomgangen inneholdt flere store sjanser til begge lag, forble den målløs.

Fakta Strømmen – Nest-Sotra 2–0 (0–0) 1. divisjon herrer fotball, 26. runde Strømmen Stadion Tilskuere: 274 Dommer: Magnus Koløy Gult kort: Kjell Rune Sellin – Strømmen. Jo Sondre Aas, Tobias Hammer Svendsen – Nest-Sotra Mål: 1–0 Jo Sondre Aas (49.), 2–0 Mats Andreas Petersson (59.) Nest–Sotra: Renze Jagger Fij – Daniel Michael Rodriguez Arrocha, Bjarte Haugsdal, Izuchukwu Jude Anthony –Jonas Heggestad Hestetun, Peter Sørensen Nergaard, Mats Andreas Petersson (Thor Kristian Ekerhovd Økland fra 76.), Mads Berg Sande (Erlend Hellevik Larsen fra 87.),Kristoffer Nesse Stephensen – Jo Sondre Aas, Tobias Hammer Svendsen (Marcus Mehnert fra 65.)

Nest-Sotra var mer effektiv etter hvilen. Få minutter ut i omgangen kranglet igjen Jo Sondre Aas ballen over mållinjen. Denne gangen godkjente dommeren scoringen.

MÅLSCORER: Jo Sondre Aas scoret Nest-Sotras første mål mot Strømmen. Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Les også Gir frå seg plassen i 1. divisjon: Her er drakten og logoen til laget som tek over etter Nest-Sotra

Dermed eksisterer muligheten for at Øygarden FK – som er navnet på laget som overtar Nests plass 1. divisjon, spiller sin aller første sesong som lag på Norges øverste nivå.

Nest-Sotra har likt antall poeng som KFUM Oslo, som ligger på 4.-plass. Den gir hjemmebanefordel og kortere vei i en eventuell kvalik.

Nest-Sotras neste kamp er om to uker, hjemme mot Sandnes Ulf.

Artikkelen oppdateres