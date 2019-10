Landslagstreneren tror løpingen kan forlenge Johaugs karriere: – Nødvendig å finne nye ting i hverdagen

Therese Johaug drømmer om å være med i friidretts-EM neste år. Fra langrennslandslaget blir det gitt tommel opp.

Oppdatert nå nettopp

Therese Johaug har i høst vist sterkt konkurranseinstinkt også i løping. Søndag tok hun et suverent NM-gull i terrengløp. Tore Meek / NTB scanpix

Det er ikke bare i skisporet at Johaug markerer seg. De siste månedene har langrennsdronningen demonstrert at hun også kan yppe seg i friidrett. Søndag fulgte hun opp NM-seieren på 10.000 meter fra august med gull i terrengløp.

Begge ganger ble hun norgesmester i utklassingsstil.

– Jeg har visst at kapasiteten er der, men jeg har bare ikke løpt så mange løp før. Det er artig å være med, kjenne på konkurranseinstinktet og kunne utfordre meg i en annen sport, sa Johaug etter terrengløpet i Frognerparken.

For ti uker siden var neste års friidretts-EM i Paris bare en tanke som hadde streifet Johaug. Den gang sa hun «vi skal aldri si aldri». Siden har tanken om å løpe 10.000 meter i et mesterskap godgjort seg.

– Jeg har veldig lyst til å være med i EM. Det er 50/50, og jeg må være i form om jeg skal dit. Samtidig vet jeg at jeg ikke har en sjanse i havet til å hevde meg blant de beste. Målet mitt er å løpe så fort jeg kan og «perse» på den tiden jeg satte i Hamar (32.20,86), sa Johaug søndag.

Therese Johaug jubler etter å ha tatt et klart NM-gull i terrengløp i Frognerparken. Tore Meek / NTB scanpix

Fakta Therese Johaug Alder: 31 år (født 25. juni 1988) Idrett: Langrenn Klubb: Nansen Viktigste meritter: OL: 1 gull (4 x 5 km stafett, 2010), 1 sølv (30 km, 2014), 1 bronse (10 km, 2014) VM: 10 gull, 2 sølv, 3 bronse. Verdenscupen: 53 enkeltseirer, 2 sammenlagtseirer. Har i høst tatt to NM-titler i friidrett (10.000 meter og terrengløp)

Skader eneste bekymring

Paris-EM går i slutten av august. Langrennsjentenes landslagstrener, Ole Morten Iversen, ser gjerne at hans største stjerne løper på Stade Charléty i den franske hovedstaden.

– Det ser jeg ingen problemer med. Jeg er rimelig sikker på at det ikke blir full satsing på friidrett. Hvis hun i sitt treningsår legger inn noen flere økter på bane og stiller opp på et par løpskonkurranser, tror jeg egentlig det bare er bra, sier Iversen til Aftenposten.

– Min eneste bekymring er at hun begynner å løpe så mye på bane, at hun får skader.

Langrennsjentenes trener, Ole Morten Iversen, er positiv til Therese Johaugs ønske om å løpe i friidretts-EM. Tommy Pedersen / TT / NTB scanpix

Iversen mener Johaug gjør klokt i å variere treningen etter mange år i skisporten. Han tror løpeinteressen kan bidra til å forlenge karrieren hennes som langrennsløper.

– Se ikke bort ifra det. Dette med variasjon er et prinsipp i treningslæren som gjerne blir litt undervurdert, særlig hos dem som har holdt på med det samme i veldig mange år. Jeg tror det er nødvendig å finne nye ting i treningshverdagen.

Må terpe teknikken

I den norske friidrettsleiren er det et ønske om å få med Johaug til EM.

– Hvis hun går inn for det, vil vi ha henne med. Det er ikke slik at hun må ta kravet på nytt neste år. Vi vet at hun er i mer enn god nok form, sier sportssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund.

Han understreker at Therese Johaug må bruke tiden etter vintersesongen til å løpe mer på bane enn det hun har gjort til nå.

– Det er helt klart nødvendig. Kanskje må hun også trene mer fart og løpe litt fortere enn hva hun er vant til. Hun løper sine intervaller i motbakke, og det blir litt annerledes når du skal løpe fort på bane.

Friidrettssjef Erlend Slokvik mener Therese Johaug må trene mer på bane hvis hun skal få plass i den norske EM-troppen. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Går hun inn for å løpe i EM, er jeg helt sikker på at hun vil gjøre en god jobb. Therese er ikke en type som gjør noe uforberedt, sier Slokvik.

Friidrettssjefen mener Johaug bør bruken de neste ti månedene til å terpe teknikken.

– Hun har en voldsom motor, men rent teknisk bruker hun litt mye krefter. Hvis hun trener mer på det, er det ingen tvil om at hun vil løpe fortere.