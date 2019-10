Norsk skistjerne kalte endringen «latterlig». Nå applauderes nytt forslag.

Premiebeløpet i verdenscupen i langrenn har stått stille siden 2001. Nå kan det bli en økning.

Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Martin Johnsrud Sundby og Emil Iversen var kritiske til endringene i 2017. Nå kan det bli en økning i premiepengene - for første gang på mange år. Tore Meek / NTB scanpix

Langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) foreslår nå å øke premiepengene i verdenscupen. Leder i komiteen, Vegard Ulvang, opplyser at det skal skje gjennom en tretrinns-opptrapping til 10.000 sveitsiske franc (ca. 92.500 norske kroner) per renn.

– Forslaget går ut på at det skal skje over en periode på tre år, sier Ulvang.

Han presiserer at dette foreløpig kun er et forslag, og at det må vedtas av FIS Council, som er det øverste organet i Det internasjonale skiforbundet.

– Det skal også koordineres med andre disipliner. Derfor er det et stykke til det kan bli bekreftet, sier Ulvang.

Les også Bjørgen fikk aldri oppleve det selv. Nå håper hun på folkefest

Vegard Ulvang er leder for langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet. Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Trist

Dette blir godt tatt imot av langrennsutøverne. For to år siden ble det gjort store endringer i hvordan premiepengene ble fordelt. I grove trekk førte den nye ordningen til at de beste utøverne fikk et kraftig lønnskutt.

Det ble bestemt at premiebeløpspotten skulle fordeles på de 20 beste, ikke 10 som tidligere. Det fikk størst betydning for vinneren og andreplassen.

– Trist. Det blir latterlig å ta fra dem som presterer best for å gi til dem som presterer ok, sa Emil Iversen til NRK.

Les også Bygde-Norge har dominert langrenn, men nå har noe skjedd. Northug får æren.

Martin Johnsrud Sundby var enig.

– Vi må vel være det eneste yrket i verden som har gått ned i lønn/premiepenger fra 1995 og frem til i dag, sa han.

Også svenske Charlotte Kalla har vært kritisk til lønnssystemet.

– Det er vel positivt at flere får ta del av prispengene. Men det skal ikke gå på bekostning av de beste, har hun uttalt til Expressen.

Charlotte Kalla har reagert sterkt på premiepengenivået i verdenscupen. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Og om nivået på prispengene sa hun følgende:

– Det er jo helt sykt. Det har stått stille siden langt før jeg startet å gå i verdenscupen. Og det kjennes urimelig.

Les også Langrenn strammer inn reglene for testing: – Vi må jobbe smartere

Lenge siden økning

Vegard Ulvang forteller at premiepengene har vært på agendaen i langrennskomiteen i FIS i lang tid.

– Arrangørene er ikke alltid glad for en kostnadsøkning. Vi har diskutert frem og tilbake. Det ble utsatt i sommer – da ble vi ikke enige. I løpet av høsten har vi funnet et kompromiss, sier Ulvang.

– Hvor stor betydning har utøvernes stemme hatt?

– I min komité sitter både arrangører, representanter for de aktive og nasjonsrepresentanter. Alle har kommet med innspill.

Det er lenge siden prispengene i verdenscupen i langrenn har økt.

– Det har ikke skjedd siden 2001. Men vi må ta i betraktning at det dette året var pengene i sveitsiske franc, og da var kursen på 5. Nå er den mye høyere (over 9, journ. anm.). Utgiftene for en arrangør utenfor Sveits, som de aller fleste er, er doblet, sier Ulvang.

– Vi har innført Tour de Ski i perioden med en betydelig pengepremie, og en sammenlagtpremie i verdenscupen som også betales av arrangører. Så det har vært en økning, men ikke økning av selve beløpet. Det har stått stille siden 2001, legger han til.

Les også Ny, brutal Ski Tour i vinter. Skal gå opp alpinbakke.

– Positivt

Langrennssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, applauderer FIS-forslaget.

– Det er positivt at man vil øke pengebeløpene til utøverne. Jeg har ikke eksakte tall på de andre grenene, men vi ligger et godt stykke bak blant andre alpint som har vesentlig høyere beløp. Det er fint at man anerkjenner den innsatsen som utøverne legger ned, sier han.

Langrennssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, applauderer det nye FIS-forslaget. Terje Pedersen / NTB scanpix

Endringen av fordelingen i 2017 kom som følge av en avstemning blant de aktive langrennsløperne. Over 80 prosent av verdenscupdeltagerne skal ha stemt på en jevnere fordeling av premiepengene.

– Det slo veldig hardt for de beste, sier Bjervig.

Niklas Jonsson er den svenske representanten i langrennskomiteen i FIS. Han uttaler til Expressen at grunntanken nå er at de økte prispengene skal gå til de to beste utøverne.

Les også Emil Iversen og Didrik Tønseth fikk aldri revansje mot Henrik Ingebrigtsen. I stedet startet eventyret Team Ingebrigtsen

Langrennssjef Espen Bjervig er spent på hvordan disse pengene blir fordelt.

– Det må FIS ta en beslutning på. Om de tar en sosialdemokratisk fordeling slik det er nå, eller om man endrer strukturen slik at det blir mer på de beste. Det er mange som har meninger, og det er ikke bare Norge som nasjon som er med og påvirker dette, sier han.