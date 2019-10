Kristoffersen innrømmer at press har ødelagt for ham: – Det ble for mye for meg

25-åringen har et helt nytt utgangspunkt før den nye sesongen. Nå er Henrik Kristoffersen plutselig mannen alle ønsker å slå.

Henrik Kristoffersen føler ikke noe press før den nye sesongen, selv om den største rivalen har lagt opp. Tore Meek / NTB scanpix

SÖLDEN: – Når man står på toppen er det viktig å akseptere spenningsnivået i kroppen. Du kan ikke flykte fra realiteten, men heller se løsninger i stedet for problemer. Det er dét alt handler om, forteller Kjetil André Aamodt.

Han vet et og annet om det å takle press. Han vet hvordan det er å være favoritt og alle forventer at du skal vinne. Han vet hvordan det er å stå klar øverst i bakken i hockeystilling. Han vet hvordan følelsen er når sekundene teller ned, like før man skal ta sats ned det stupbratte henget.

Det eneste man venter på er klarsignalet. Så er alt opp til en selv.

– Det er det som er balansen i all idrett. Hvor mye gass skal man gi, kontra ferdigheter? Der har Henrik Kristoffersen vært ganske unik, forteller den tidligere alpinisten med fire OL-gull.

Søndag er Henrik Kristoffersen klar for en ny, intensiv sesong. Til forskjell fra tidligere år er suverene Marcel Hirscher borte. Østerrikeren valgte å gi seg på topp.

Kristoffersen har vært verdens nest beste teknikkjører de siste årene. Nå hviler det et ekstra press på 25-åringens skuldre.

Fakta Henrik Kristoffersen Født: 2. juli 1994. Fra: Løvenstad, Rælingen. Klubb: Rælingen Skiklubb. Meritter: Ett OL-sølv og én OL-bronse fra 2018 og 2014. Ett VM-gull fra 2019. Har 18 seiere i verdenscupen. Aktuell: Kjører under verdenscupåpningen i Sölden.

Oppmerksomheten rundt Henrik Kristoffersen er stor i Sölden. Tore Meek / NTB scanpix

– Ble for mye for meg

Selv tar hovedpersonen omstendighetene med knusende ro. Aftenposten møter ham på utøverhotellet før sesongstarten.

– Jeg har ikke kjent noe press før denne sesongen. Jeg bor i Salzburg og koser meg sammen med kjæresten min. Jeg har et team jeg har det veldig bra med. Akkurat nå bryr jeg meg ikke noe om det, sier Kristoffersen.

Likevel erkjenner nordmannen at de stadige spørsmålene om når og hvordan han skulle slå Hirscher sammenlagt i verdenscupen har påvirket ham.

– Jeg har lært mye det siste året. Det var så mye snakk om at jeg må slå Marcel i totalcupen før han legger opp. Det ble for mye for meg. Men jeg lærte fra det, innrømmer Kristoffersen.

Antall seiere i verdenscupen per sesong har også gått ned i tallet de siste årene. Kristoffersen vant ni renn totalt mellom 2016 og 2017. Siden har han vunnet tre.

Rælingen-kjøreren mener derimot at det er nok av konkurrenter som vil gi ham knallhard kamp også denne sesongen. Alexis Pinturault, Clément Noël, Manuel Feller og Daniel Yule vil alle ha en finger med i spillet.

– Det blir ikke lettere. Det vil bli vanskeligere og vanskeligere, sier han.

Aamodt er likevel ikke i tvil: Det er Kristoffersen som har mest å tape denne sesongen.

– Han er storfavoritt ut fra det man har sett de siste årene. Det er ingen tvil om det. Men er det en som kan håndtere det, så er det ham, sier Aamodt.

Marcel Hirscher har vært nærmest uslåelig de siste årene. Nå har han lagt opp som alpinist. Alessandro Trovati / TT NYHETSBYRÅN

Kan bli første norske vinner på ti år

Noe av det gjeveste en alpinist kan vinne er totalcupen i verdenscupen. «Kula», som den kalles, går til den utøveren som har klart å samle flest poeng gjennom sesongen.

Den henger svært høyt og for nordmenn betyr den muligens noe ekstra. Aksel Lund Svindal vant den sist i 2009. Det er nå ti år siden.

– Jeg tenker ikke på det. Jeg tenker på å komme først over målstreken. Det morsomste er å vinne renn, sier 25-åringen.

Aamodt klarte bragden i 1994. Han er enig med Kristoffersen om at lysten til å vinne totalcupen kan bli et forstyrrende element for en utøver.

– Henrik må bare gå for å vinne skirenn og ikke begynne å tenke på totalcupen. Da blir det vanskelig. Det er lettere å begynne med de tankene nå, enn ved tidligere anledninger der man følte Hirscher var uslåelig. Da var man nødt til å kline til for å i det hele tatt ha en mulighet, sier Aamodt, og legger til:

– Han har ikke kjørt ut mye, og han har ikke gjort mange feil. Henrik er god nok til å vinne hvis han kjører på 95 prosent av hva han er god for.

Aksel Lund Svindal med «kula». Han tok sammenlagtseieren i verdenscupen i 2009. MARCO TROVATI / AP

Tidligere har Sölden vært et frustrerende sted for Henrik Kristoffersen. Cornelius Poppe / NTB scanpix

Sölden-spøkelset

Men først må Kristoffersen beherske isbreen i Sölden. Siden år 2000 har det vært startdestinasjonen for verdenscupen i alpint. Aksel Lund Svindal startet sesongen i 2007 med en seier der. Det er sist gang en nordmann vant i bakken.

For Henrik Kristoffersen har ikke alpelandsbyen vært et sted for suksess tidligere. Det har både vært hans egen feil, men også av værmessige grunner.

2013: Kvalifiserte seg ikke til andre omgang.

2014: Kvalifiserte seg ikke til andre omgang.

2015: 6.-plass.

2016: 8.-plass.

2017: Rennet avlyst.

2018: Rennet avlyst.

Søndag kan nordmannen slå tilbake og vinne sitt første renn i den nye æraen -uten Marcel Hirscher.