Lagerbäck fortviler over endring: – Får ikke en rettferdig sjanse

Lars Lagerbäck har så lite tid sammen med spillerne før Norges EM-skjebne skal avgjøres. Han får ikke en eneste skikkelig trening med laget.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Lars Lagerbäck får mindre og mindre tid på treningsfeltet under landslagssamlingene. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

ULLEVAAL STADION: – Hvis vi kvalifiserer oss, eller kanskje jeg skal si når, så dere ikke tror jeg har mistet troen, sa Lars Lagerbäck, og ble møtt med humring fra fotballedere fra hele landet.

På veggen viste han det norske landslagets planer frem mot det som forhåpentlig blir EM-spill til sommeren. Svensken var søndag morgen første punkt på programmet under Fotballtinget på Ullevaal stadion.

Der ga han delegatene fra klubber og kretser et innblikk i forberedelsene til kampene som avgjør om Norge kommer til sitt første mesterskap på 20 år.

I kjent Lagerbäck-stil ble tilhørerne presentert en rekke Powerpoint-bilder med ulike engelske visdomsord om mot og lederskap. Det er det som er kjernen i hans filosofi.

Lagerbäck fortalte også en ekstra utfordring som det norske laget møter før kampen mot Serbia 26. mars.

Landslagssjefen tror at opp mot halvparten av spillerne i troppen vil spille kamp søndag 22. mars. Han pekte på at så lenge han har vært landslagssjef, så har tiden Det europeiske- (Uefa) og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) setter av til landslagssamlingene blitt kortere og kortere.

– Det er veldig synd. Spillere og ledere får ikke en fair sjanse til å forberede seg, sier han.

– Jeg har full respekt for at vi trenger penger for å drive fotballen videre, men jeg synes vi har nok penger nå. Vi bør se på det sportslige. Det er jo helt sinnssykt, sa Lagerbäck.

Peker på pengene

For 71-åringen er overbevist om at det er økonomiske interesser som ligger bak.

– Det pleier å være sånn i samfunnet vårt, sier Lagerbäck.

Han pekte på at halvparten vil spille kamp søndag og fly til Oslo på mandagen.

– Det blir en ren rehabiliteringssamling dette, sa Lagerbäck.

Om ett av lagene har mange spillere med kamp lørdag i stedet for søndag helgen før, kan det bety mye.

– Ellers er det like forutsetninger for begge lag, så vi skal ikke klage. Men ett døgn har faktisk mye å si for forberedelsene, sier han.

Erling Braut Haaland har Fotball-Europa med storm det siste halvåret. Nå skal han prøve å sende Norge til EM. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Har EM-planen klar

Han sier det heller ikke er mulig å ha en trening med høy intensitet to dager etter kamp. Dermed blir det heller ikke en fullverdig fysisk økt på tirsdagen. Det går heller ikke på onsdagen, for det er dagen før kamp.

– Dermed blir det mye teori i forberedelsene denne gangen, sier han.

Assistenttrener Per-Joar Hansen har reist rundt i Europa den siste tiden og forberedt spillerne på hva som venter dem i den viktige kampen.

Vinner Norge mot Serbia, så kommer Israel eller Skottland til Ullevaal mandag 30. mars. Vinner Norge den, blir det EM-spill til sommeren.

Skjer det vil han samle spillerne til EM-oppkjøring i Oslo 19. mai. Der blir de frem til Danmark og Åge Hareide er motstander i en treningskamp i København 1. juni.

6. juni spiller Norge mot Slovakia på Ullevaal.

9. juni går ferden mot Skottland og Glasgow. Tsjekkia er motstander 15. juni, mens England venter på Wembley 19. juni.

Siste lag i gruppen Norge kan havne i er Kroatia. De møter vinneren fra Norges play off-gruppe i Glasgow 23. juni.