Sandnes Ulfs nye trener beundrer Ingebrigtsens, lover Gjert konkurranse om overskriftene og tar litt ære for Vikings opprykk i fjor

Sandnes Ulfs nytilsatte trener, Steffen Landro, vil garantert bli hørt, sett, lest og lyttet til i Sandnes. Dessuten tar han litt av æren for at Viking rykket opp i fjor.