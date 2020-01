Norsk hoppkomet hylles av skitopp etter bragd i Hoppuka

Marius Lindvik kunne bli den første norske vinneren av Hoppuka siden 2007. Men i avslutningsrennet ble det for tøft for 21-åringen.

En god klem av mamma gjør godt. Foreldrene var til stede i finalerennet. Marius Lindvik har hatt en knallsesong. Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix

GARMISCH/OSLO. Han var så nær, så nær, men det holdt ikke for Marius Lindvik. 21-åringen lå på annenplass i Hoppuka før avslutningsrennet i Bischofshofen, og kunne bli den første nordmannen på 13 år til å vinne den gjeve turneringen.

I den fjerde og avgjørende konkurransen, ble han nummer tre foran 15.000 tilskuere som farget rennet med flagg, bannere og lyd. Det gjorde at Lindvik endte på 2.-plass sammenlagt i Hoppuka.

Det må likevel sies å være en utrolig prestasjon for nordmannen. Rælingen-hopperen hadde aldri før hadde deltatt i Hoppuka tidligere.

Polske Dawid Kubacki var overlegen og vant sammenlagt etter å ha slått knockout på konkurrentene i Bischofshofen. Tyske Karl Geiger ble nummer to i avslutningsrennet, og endte som nummer tre sammenlagt.

Hadde knapt ord

Marius Lindvik var høyt oppe etter nye pallplasser, både i rennet og sammenlagt.

– Jeg sleit med å finne ut av bakken. Jeg er sykt fornøyd. Jeg hadde ikke forventet noe sånt i det hele tatt, sa Lindvik på direkten til TV2 etter rennet.

Han hadde følt mye styr.

– Man merker at alle skal ha tak i deg.

– Dette er definitivt det beste jeg har gjort i livet. Jeg har ikke så mye ord igjen, fortsatte unggutten.

Han hadde hatt det morsomt underveis, og skal bare nyte fortsettelsen av sesongen.

– Klassehopp

Dawid Kubacki tro til med et hopp på 143 meter i 1. omgang, ble jobben vanskelig for de andre. Det var 14, 2 poeng foran Lindvik, som hoppet 139 meter, og det ble et for stort forsprang. Mellom dem kom Geiger.

– Et klassehopp, sa TV 2s ekspertkommentator Andreas Stjernen etter 140 meter og tre dommere som ga tyske Geiger 19,5 i karakter.

– Det blir for mye å ta igjen, sa pappa Trond Lindvik til TV 2 etter første omgang. Han var fornøyd med at sønnen hadde mestret den vanskelige bakken.

– Han er best når det gjelder, sa en lettet far.

– Dere har laget en superstjerne, mente TV 2-kommentator Kasper Wikestad, henvendt til foreldrene. Da hadde sønnen hoppet 137 meter i finalehoppet.

Lindvik virket fornøyd etter sitt første hopp - selv om avstanden til Kubacki økte. Foto: Matthias Schrader / AP

Hylles av skitopp

Helt siden 1992 har Walter Hofer vært renndirektør for hopp i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han har sett mange generasjoner av skihoppere forsvinne, og dukke opp.

Det han har sett av Lindvik i Hoppuka, har virkelig imponert ham.

– Han er ikke bare en talentfull skihopper. Han har alt som trengs for å være blant verdens beste. Han er en utrolig atlet, har utmerket teknikk og er mentalt veldig sterk, forteller Hofer.

Avslutningen i Bischofshofen markerer slutten på den 68. utgaven av Hoppuka. Det blir Hofers siste - i mars gir han seg som renndirektør. 64-åringen mener idretten er avhengig av at nye og talentfulle utøvere, som Lindvik, dukker opp.

– Det Lindvik har prestert er uventet, og det gjør skihopping så spesielt. En dag har du en av seniorutøverne på topp, den neste har du en av de yngre. Dette er veldig bra for idretten, sier han.

Marius Lindvik sammen med foreldrene Trond og Torill Lindvik etter det føste hoppet mandag kveld. Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix

Drømte om topp ti

Vi skrur tiden tilbake til 27. desember. På landslagets aller første pressemøte i Hoppuka, var det en optimistisk Lindvik som møtte de norske mediene.

Allerede da kom han med et lite frempek.

– Mitt personlige mål er å bli topp ti. Er jeg topp ti, er jeg veldig fornøyd. Jeg har ikke lyst til å sette meg veldig mye høyere mål enn det, fortalte han til Aftenposten den gangen.

Den uttalelsen skulle vise seg å tåle tidens tann. Han ante allerede da også muligheter for å klatre enda høyere mot sammenlagtstoppen.

– Hvor realistisk er det?

– Det er jo realistisk å komme topp ti i hvert renn i Hoppuka. Det er absolutt mulig, og det er mulig å snike seg enda høyere opp òg for så vidt.

Hoppuka har vist at Lindvik er landet beste skihopper for øyeblikket. Forhåpentlig kan Norge få mer å glede seg over av 21-åringen i tiden fremover.

- Det er veldig gøy å ha en norsk hopper som leverer gang på gang, sier Tom Hilde. Han mente at Lindvik kan bli en ny, norsk superstjerne.

Fannemel med godord

Anders Fannemel, som selv vært med i Hoppuka syv ganger, er i også imponert.

– Marius er en frisk type i hoppmiljøet. Det er ekstremt kjekt og kult å se at han ar gjort det så bra i Hoppuka, sier Fannemel.

Akkurat nå trener veteranen seg opp etter en korsbåndskade, og håper at han kan være tilbake i bakken igjen til sommeren.

Fannemel att hjemme i leiligheten på Lillehammer og fulgte det avsluttende rennet på TV.

– Vi i hoppmiljøet har luktet lunten lenge. Marius har for det første vært god som junior og ble også verdensmester. Dessuten har han tatt steget opp i verdenscupen på en fantastisk måte. Han virker veldig uredd og er nysgjerrig i tillegg.

28-åringen synes laginnsatsen har vært strålende i Hoppuka.

– Pallplasseringen i Innsbruck, da Daniel André Tande også kom på 3.plass, var imponerende, men det er likevel Marius som fortjener mest ros. Den styrken han viser ved å vinne både Garmisch og Innsbruck og følge på med gode hopp i Bischofshofen, er imponerende.

