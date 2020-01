Mohammed Abdellaoue har fem sesonger bak seg i den tyske Bundesliga. Han mener Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund passer som hånd i hanske.

– Det er en veldig bra og kul overgang med Erling til Dortmund. Det er et kjempesteg for han og det er et høyt nivå i Bundesliga, men han kommer til å passe perfekt inn i Dortmund. Det er et lag som er vant til å kontrollere kamper og er flinke til å satse på unge spillere.

Det sier tidligere bundesligaproff Mohammed «Moa» Abdellaoue til NTB om Erling Braut Haalands overgang til Borussia Dortmund.

– Spillestilen til Dortmund kommer til å passe Haaland helt perfekt. Han har alle forutsetninger for å lykkes der, legger han kjapt til.

92 kamper, 30 mål

Moa spilte i den tyske Bundesliga fra 2010 til 2015. Han var på banen i totalt 92 kamper og noterte seg for pene 30 mål for Hannover og Stuttgart. Han la opp som toppspiller i 2017, etter at kneet ikke ville mer.

Nå jobber han som Bundesliga-ekspert og kommentator for Viasat.

Den tidligere utenlandsproffen er den nordmannen som har scoret tredje flest mål i Bundesliga. Bare Jørn Andersen (67 mål på 243 kamper) og Arne Larsen Økland (43 mål på 101 kamper) har flere mål enn Moa i den tyske toppdivisjonen.

– Å ta steget fra Østerrike fra Tyskland er naturlig. Det er kort vei og lett å integreres. Erling har varmet opp for den tyske ligaen nå, sier Moa.

Braut Haaland har herjet i Østerrike denne sesongen og scoret 16 mål på 14 seriekamper. I tillegg banket han inn åtte mål på seks kamper i Champions League, inkludert et hat trick mot Sander Berges Genk.

Frank Augstein / AP

– Nivået er veldig høyt

Likevel advarer den tidligere landslagsspissen Haaland mot å ta lett på nivået i Tyskland.

– Det er massevis av bra spillere og nivået er veldig høyt. Den er veldig fysisk også. Det er et stort steg opp for han. Men jeg håper han blir der i mange år. Jeg personlig syntes det er kjempekult at han har dratt til Tyskland, selv om mange andre sikkert mener at han burde dratt rett til Premier League.

Moa har selv spilt flere kamper på Westfalenstadion, som har plass til rundt 80.000 tilskuere.

– Jeg hørte mye om det før jeg kom til Tyskland. Jeg var på motstanderlaget, men det var helt fantastisk å spille der. En helt magisk opplevelse, selv om vi fikk juling et par av gangene. Å spille for Dortmund på hjemmebane, med den gule veggen som støtter deg, det kan ikke være noe annet enn helt magisk. Han må bare glede seg.

Dortmund ligger på 4.-plass i tysk Bundesliga etter halvspilt sesong. Lagets første kamp etter vinterpausen er borte mot Augsburg lørdag 18. januar. Uken etter kommer Köln på besøk.