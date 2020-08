Eliteserien direkte: Bommet på straffespark. Så fikk Bodø/Glimt-spilleren en ny sjanse.

Siste innlegg

82′ DEL Zinckernagel går på et diagonalløp, men Mitov Nilsson ser faren som truer, rykker ut og plukker ballen før dansken.

81′ DEL En liten Zidane-piruett av Coulibaly, men hjemmelaget brytes på midten.

80′ DEL Småfarlig innlegg av S08, men Mos får ikke utrettet noe skade på bakre stolpe.

79 ′ Spillerbytte - Sarpsborg 08 Sulayman Bojang Nicolai Næss

79 ′ Spillerbytte - Sarpsborg 08 Jordan Adeoti Ole Jørgen Halvorsen

79′ DEL Rollene er ombyttet, Zinckernagel finner Fet, men avslutningen fra 9 meter blokkeres.

76 ′ Mål for Bodø/Glimt! Sarpsborg 08 0 - 3 Bodø/Glimt Mål: Philip Zinckernagel Målgivende: Sondre Brunstad Fet KLINK AV ZINCK! Ned i hjørnet fra 21 meter. Mitov Nilsson rekker aldri bort. Fet med assisten etter kjappe kombinasjoner på 20-25 meter.

76′ DEL Innlegg fra venstre av vertene, men Mos når ikke frem før keeper Haikin.

75′ DEL Power play av Glimt som ruller opp mot venstre. Solbakken løfter inn, men Mitov Nilsson fanger.

74 ′ Spillerbytte - Sarpsborg 08 Mustafa Abdellaoue Joachim Soltvedt

73′ DEL Saltnes går ned i forsvar. Hauge trekkes ned på indreløperplass, og Solbakken er ny venstrekant.

73 ′ Spillerbytte - Bodø/Glimt Ola Solbakken Marius Lode

72′ DEL Da har Glimt, som vanlig, scoret mer enn en gang. Også i denne kampen. Tungt for S08.

71 ′ Spillerbytte - Bodø/Glimt Kasper Junker Victor Boniface Spissbytte. Inn med storscorer Junker.

70 ′ Bodø/Glimt scorer på straffe! Sarpsborg 08 0 - 2 Bodø/Glimt Mål: Jens Petter Hauge JENS SIER MORNA TIL KEEPER! Sender Mitov Nilsson feil vei. Ballen går sikkert ned i hjørnet. Iskaldt!

69′ DEL Men straffen skal tas på nytt, Mitov Nilsson har gått for tidlig ut fra streken.

68 ′ Bodø/Glimt bommer på straffe! Klink i metallet! Helt oppe i krysstanga.

67 ′ Gult kort! Jonathan Lindseth - Sarpsborg 08

67 ′ Straffe til Bodø/Glimt Glimt kontrer lynraskt. Zinckernagel finner Hauge som dras ned rett innenfor 16-meterstreken!

66 ′ Hjørnespark til Sarpsborg 08 Corneren ryddes unna.

66′ DEL FARLIG!!! Gode S08-kombinasjoner. Fra høyre for en gangs skyld. Lindseth ser Strand Larsen i boksen. Han drar av en mann og skyter hardt, men Haikin parerer med et tigersprang!

65′ DEL Vertene igjen på venstre. Men Haikin er raskt ute på ballen inn i boksen.

63′ DEL Coulibaly møter på første stolpe, men stussen går gjennom femmeteren. Småskummelt for Glimt.

63 ′ Hjørnespark til Sarpsborg 08 Hjemmelaget kommer, som vanlig på venstre. Thomassen vinner en corner.

62′ DEL Berg vrir mot høyre, men det påfølgende innlegget treffer en forsvarer. Så vippes det inn i bakrom. Zinckernagel stormer etter, men Mitov Nilsson når ballen først.

60′ DEL Hauge utfordrer Ødegaard. S08-backen vinner duellen.

60 ′ Hjørnespark til Sarpsborg 08 Neste corner er ufarlig. Glimt renser unna.

59′ DEL Ooooh! Ballen faller ned på Lode som styrer den rett på utsiden av Glimts stolpe! Ny corner.

59 ′ Hjørnespark til Sarpsborg 08 De blåhvite kommer igjen. Coulibaly vinner en corner.

58′ DEL S08 stikker opp. Thomassen visper inn fra venstre. Høibråten banker vekk.

58′ DEL Hauge skjærer inn fra venstre, treffer på Ødegaard. Skulder mot skulder. Hauge går ned, får ingenting. Skal vel heller ikke ha det.

57′ DEL Utvik vrir fint over mot venstre, men Thomassen klarer ikke å holde ballen i spill.

54′ DEL Glimt får frispark ute til venstre. Skal skrus innover mot mål.

53′ DEL Vertene brytes på vei frem, får kontring imot, og det er fa'li' det mot Glimt. Hauge styrter inn i boksen fra venstre, men ballen inn foran mål ender ikke hos en gulkledd spiller. Heldigvis for S08.

51′ DEL Saltnes truer rundt straffemerket, men Ødegaard er igjen våken, får beinet vekk.

51′ DEL Mer Glimt som ligner mer på seg selv nå.

50′ DEL Glimt igjen. Fet stikkes gjennom, men Ødegaard bryter i grevens tid!

50′ DEL Nesten for Glimt! Boniface finner Hauge på 10 meter, men avslutningen er rett på Nilsson.

49′ DEL Resultatløs corner. Halvorsens forsøk på noe smart funket ikke.

49 ′ Hjørnespark til Sarpsborg 08 Glimt presser godt, S08 sliter med å finne åpninger. Men så kommer man på venstre. Innlegget styres til corner av Lode.

47′ DEL Vertene bygger opp bakfra. Tar seg god tid.

47′ DEL Sampsted slurver med Glimt på vei fremover, men Sarpsborg 08 er ikke våkne nok til å utnytte.

46′ DEL Da er vi i gang igjen.

2. omgang

DEL Da er det pause i Sarpsborg! Philip Zinckernagel misbrukte en gigantsjanse tidlig i kampen, men gjorde det godt igjen like før pause. I mellomtiden hadde Sarpsborg 08 noen enorme muligheter til å ta ledelsen, men hverken Jørgen Strand Larsen og Joachim Soltvedt klarte å utnytte sjansene de fikk. Etter et snaut kvarter er vi tilbake her. Heng med!

Pause

45′ DEL Lang innkast fra Thomassen. Glimt får ballen vekk.

45′ DEL Torsdag hadde Saltnes to assists til Zinckernagels to mål.

44 ′ Mål for Bodø/Glimt! Sarpsborg 08 0 - 1 Bodø/Glimt Mål: Philip Zinckernagel Målgivende: Ulrik Saltnes Suksessoppskriften fra torsdag fortsetter! Saltnes finner høyrekanten innenfor sekstenmeteren. Zinckernagel tar et touch og legger den ned i hjørnet med venstrefoten.

43′ DEL Beklager strikkemetaforen, som helt sikkert ikke ga mening for erfarne strikkere. Det er et område jeg ikke skal rote meg videre inn i.

43′ DEL Nydelig pasning gjennom ledd fra Høibråten! De fortsetter videre som strikkepinner i garn når Hauge finner Saltnes mellom "maskene". Han forsøker å slå den tilbake til Boniface, men der er Dyrestam. Nære for Glimt!

41′ DEL To baller på banen.

41′ DEL Sarpsborg 08 har truffet svært godt på kampplanen så langt!

41′ DEL Bodø/Glimt prøver å stå høyt, men klarer ikke å få noen særlige gunstige brudd på vertene.

39′ DEL Glimt spiller seg enkelt og kontrollert ut av eget forsvar. Bjørkan setter på karakteristisk vis fart innover i banen, men klarer ikke å finne Hauge utvendig.

38′ DEL Glimt vinner igjen ballen høyt. Hauge forsøker å slå inn til Boniface med utsiden av høyrefoten, men treffer ikke som han ønsker der.

36′ DEL Innlegg fra høyresiden. Går over alle.

35 ′ Hjørnespark Zinckernagel går ut på høyresiden.

35′ DEL Bodø/Glimt får et nytt hjørnespark.

35′ DEL Marius Lode slår vekk ballen, men hjemmelaget klarer ikke å straffe midtstopperen.

35′ DEL Strand Larsen header unna.

34 ′ Gult kort! Nicolai Næss - Sarpsborg 08 Feller Zinckernagel.

32′ DEL Heades unna.

32′ DEL Zinckernagel skal svinge den inn fra venstre.

32′ DEL Ser jo vitterlig ut som han blir tråkket på av Ole Jørgen Halvorsen.

31′ DEL Hauge går i bakken og får frispark av dommer Espen Eskås, til stor frustrasjon fra hjemmelagets supportere.

31′ DEL Hjemmelaget senker seg nå. Jonathan Lindseth følger etter Patrick Berg som en valp følger etter eieren sin.

30′ DEL Nære for Saltnes! Indreløperen kommer på et av sine mange dype løp. Hauge slipper ballen på perfekt tidspunkt, men brønnøyværingens avslutning med venstrefoten blir avverget av Mitov Nilsson. Litt spiss vinkel er det også, men absolutt en god mulighet!

29′ DEL Boniface forsøker en vegg med Saltnes, men hjemmelaget tar over. Zinckernagel lager frispark.

29′ DEL Hauge prøver en tunnel på Ødegaard. Mislykkes.

28′ DEL Litt tenning og krangling over et innkast mellom Magnar Ødegaard og Jens Petter Hauge.

28′ DEL Hvor dyrebart blir disse bommene for hjemmelaget?

27′ DEL Sarpsborg 08 ryster Bodø/Glimt nå.

25′ DEL Ny dobbeltsjanse for Sarpsborg 08! Hvordan er det mulig å ikke score der?? Først er det Strand Larsen som forsøker å lobbe ballen over Haikin, men russeren får avverget igjen. Soltvedt får en gyllen mulighet til å sette ballen i åpent mål på returen, men den reddes på vei mot det tilnærmet tomme buret av Marius Lode.

24′ DEL Utrolig mulighet for Strand Larsen! Nå smeller det begge veier her! Patrick Berg er først litt irritert når Jonathan Lindseth smeller inn i ham etter at ballen er borte. Deretter kommer han litt på etterskudd når Coulibaly klarer å finne Strand Larsen. Den høyreiste spissen er raskere enn man kanskje skulle tro, og løper fra Marius Høibråten. Alene med Haikin forsøker han i det mest åpne hjørnet, men russeren varter opp med en kjemperedning!

22′ DEL Enorm mulighet for Philip Zinckernagel! Dansken spilles fri og får et godt touch. Han tar med seg ballen forbi vertenes målvakt. Zinckernagel har alternativer foran mål, men velger å skyte selv. Ballen går utenfor, til stor irritasjon fra Victor Boniface og Jens Petter Hauge.

22′ DEL Meldes på anlegget at Sandefjord - Kristiansund er utsatt til klokken 19.00 som følge av et voldsomt uvær. Får satse på at det ikke kommer over dammen her.

21′ DEL Brukbar mulighet for Sarpsborg! Joachim Thomassen slår inn og Strand Larsen vinner i lufta. Header den like over tverrliggeren.

19′ DEL Sarpsborg 08 forsøker en smart variant på frisparket, men Nikita Haiken er våkent ute.

19′ DEL Akkurat nå lever "solbyen Sarpsborg" opp til kallenavnet.

18′ DEL Strand Larsen felles av Høibråten og får frispark.

16′ DEL Zinckernagel vinner et frispark på sidelinjen.

16′ DEL Jens Petter Hauge danser rundt med S08-spillerne.

15′ DEL Lang crosser fra Dyrestam. Haikin plukker med autoritet.

14′ DEL Hauge & co forsøker å tråkle seg gjennom på venstresiden. Sarpsborg 08 står imot enn så lenge.

13′ DEL God takling fra Næss på Saltnes.

13′ DEL Nicolai Næss spiller altså på midtbanen i dag. Overraskende!

13′ DEL Nydelig crosser fra Næss, men Lode ordner opp mot Soltvedt.

11 ′ Hjørnespark Sarpsborg 08 vinner en corner fra venstre.

11′ DEL Coulibaly med en lekker vending.

9′ DEL Høibråten rager høyest, men rett på Mitov Nilsson.

9 ′ Hjørnespark Zinckernagel fra høyre.

9 ′ Hjørnespark Tas kort.

9′ DEL Hauge får et hjørnespark. Usikkert om den faktisk var ute.

8′ DEL Sarpsborg 08 har overraskende nok kommet i en slags 4-4-1-1-formasjon her. Lindseth ligger sentralt og forsøker å ta ut Patrick Berg.

6′ DEL Coulibaly mister ballen og Glimt kan komme, men de roter bort den.

3′ DEL Soltvedt slår inn, men Haikin plukker den foran Strand Larsen.

1′ DEL Kampen er i gang i Sarpsborg. Glimt forsøker å låse spillet høyt i banen.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Glimts reserver: Smits, Amundsen, Foosnæs, Skytte, Sveen, Solbakken, Tounekti, Junker.

DEL Sarpsborg 08-benken: Falch, Bojang, Horn, Adéoti, Jarl, Konté, Ofkir, Ruud Tveter, Abdellaoue.

DEL Mikael Stahre har gjort to endringer etter 1-4-tapet for Kristiansund. David Mitov Nilsson er tilbake mellom stengene. Bjørn Inge Utvik er også på plass igjen. Aslak Falch og Mustafa Abdellaoue er satt på benken. Blant reservene er også to mann som er tilbake etter skade, Jørgen Horn og Mohamed Ofkir.

DEL Sarpsborg 08 (3-4-3): Mitov Nilsson - Dyrestam, Utvik, Næss - Ødegaard, Lindseth, Coulibaly, Thomassen - Halvorsen, Strand Larsen, Soltvedt.

DEL Sarpsborg 08s startellever er også klar.

DEL Glimts oppstilling er inne. Laget er som tidligere meldt.

DEL De offisielle lagoppstillingene er like om hjørnet. Heng med!

DEL Det betyr Kasper Junker på benk.

DEL Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin - Sampsted, Lode, Høibråten, Bjørkan - Fet, Berg, Saltnes - Zinckernagel, Boniface, Hauge.

DEL Nordlendingene spilte kamp mot Kauno Zalgiris i Europa League-kvalifiseringen torsdag, men det er ventet at de stiller med de samme elleve i Sarpsborg i dag.