Klopps bytte feilet for Liverpool i straffedrama på Wembley

Liverpool-talentet Rhian Brewster (20) kom innpå for å ta del i straffesparkkonkurransen mot Arsenal. Valget ble skjebnesvangert i Community Shield-finalen.

Liverpools Rhian Brewster bommet i straffesparkkonkurransen og forærte dermed seieren til Arsenal. Foto: Justin Tallis / AP / NTB scanpix

NTB

Arsenal-Liverpool 1–1 (5–4 på straffer)

For bare 28 dager siden gikk Arsenal seirende ut av FA-cupfinalen mot Chelsea. Den gang ble Pierre-Emerick Aubameyang den store helten med to mål i lagets 2-1-seier over London-rivalen.

Den triumfen var også grunnen til at de lørdag kveld spilte kampen om Community Shield-trofeet mot regjerende Premier League-mester Liverpool.

Også lørdag kveld var Aubameyang sentral. 31-åringen curlet ballen i nettet tidlig i første omgang bak en utspilt Alisson i Liverpool-buret.

Arsenals stjernespiss Pierre-Emerick Aubameyang scoret kampens første mål og satte også inn det avgjørende straffesparket i Community Shield mot Liverpool. Foto: Justin Tallis / AP / NTB scanpix

Liverpool utlignet ved innbytter Takumi Minamino drøye kvarteret før full tid. Flere scoringer ble det ikke, og dermed var det, i år som i fjor, duket for straffesparkkonkurranse.

Der var det Arsenal som hadde de kaldeste hodene, og dermed sikret sesongens første trofé. Arsenals Wembley-helt Aubameyang satte inn den avgjørende straffen.

Husvarm Aubameyang

Ikke helt uventet tok Liverpool kontroll over banespillet tidlig. Liverpools stopperkjempe Virgil van Dijk satte ballen i mål allerede før sju minutter var spilt, men Arsenal-forsvarerne kunne puste lettet ut da assistentdommeren vinket for offside.

Aubameyang avgjorde da Arsenal vant FA-cupen i begynnelsen av august. Samme mann viste tydelig hvor godt han liker seg på Wembley da han ga London-klubben ledelsen med et utsøkt skudd fra hjørnet av 16-meteren tolv minutter ut i kampen.

Noen minutter senere var Eddie Nketiah på farten etter en glimrende Gunners-kontring, men Liverpool-keeper Alisson parerte ungguttens skudd.

Liverpool presset på

Etter en noe rufsete start fra de regjerende Premier League-mesterne, kom Klopp-maskineriet i gang senere i omgangen. Arsenal ble spilt særdeles lave da scouserne etter hvert fikk fart på ballen, men ledet stadig da dommeren blåste for pause.

Det tok tid før sjansene kom etter hvilen. Stjernevingen Sadio Mané kom til avslutning alene mot Arsenal-keeper Emiliano Martínez etter snaue timen, men en sterk hånd av argentineren avverget forsøket.

Etter en god periode med Liverpool-kjør var det innbytter Minamino som fikk æren av å utligne etter 73 minutter. Japaneren styrte ballen i nettet til venstre bak en sjanseløs Martinez etter klabb og babb i feltet.

Mané var farlig frampå ti minutter før full tid. Senegaleseren tok ned ballen på brystkassa og forsøkte å chippe den i mål, men kom for nær Arsenals sisteskanse da han skulle avslutte, og muligheten rant ut i sanden.

Liverpool presset og presset, men det ble ikke flere mål. Dermed måtte supercupen igjen avgjøres på straffesparkkonkurranse. I fjor var det Manchester City som vant, mot nettopp Liverpool.

Nervedrama

Mohamed Salah, som for øvrig var usynlig gjennom store deler av kampen, satte det første målet i straffesparkkonkurransen. Arsenals Reiss Nelson kvitterte med scoring rett etter.

Liverpools brasilianske midtbanespiller Fabinho var også sikker fra 11-meteren, men det samme var Ainsley Maitland-Niles.

Den første bommen kom da Liverpools unggutt Rhian Brewster kun traff tverrliggeren. Det visste Arsenals Cédric å utnytte da han sendte Alisson feil vei.

David Luiz var også sikker fra straffemerket, og dermed måtte Curtis Jones score for Merseyside-klubben. Det klarte han, men det holdt ikke. Pierre-Emerick Aubameyang sikret seieren for Arsenal.

Det er to uker til Premier League starter igjen. Liverpool får en tøff start i sitt forsøk på å forsvare ligatrofeet med kamp mot nyopprykkede Leeds, samt storklubbene Chelsea og Arsenal i de tre første kampene. Artetas Arsenal møter London-rival Fulham i kampen som sparker i gang årets sesong på engelsk fotballs øverste nivå.

