Boasson Hagen i brudd, men slet opp fjellene: – Brattere enn jeg trodde

Nordmannen var med da det smalt fra start. Etter å ha vært med på å prege etappen lenge, tok kreftene slutt.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Edvald Boasson Hagen var med i gruppen på åtte ryttere som stakk av gårde tidlig. Her er han helt til høyre på bildet. Foto: BENOIT TESSIER / NTB scanpix

Mens onsdagens etappe lenge var en søvndyssende affære med hele feltet samlet omtrent til målstreken, smalt det fra start i torsdagens Tour de France-etappe. Åtte ryttere kom seg av gårde i et brudd, blant dem Edvald Boasson Hagen.

– Det gikk fint, med bra trøkk på flatene. Da gikk det ganske bra. Det ble som forventet da vi kom inn i bakkene, jeg hadde ikke troen på at vi skulle holde unna og hadde ikke beina til det. Det var brattere enn jeg hadde forventet, sa Hagen til TV 2 etter målgang. Og, som nordmannen antydet: Det holdt ikke helt til topps.

Les også Drama: Hjemmeyndlingen mistet ledelsen etter drikketabbe

I brudd

Torsdagens etappe fra Le Teil – Mont Aigoual var kupert og fristende for dem som øynet muligheten for å stikke av gårde. De åtte, Edvald Boasson Hagen (NTT), Rémi Cavagna (Deceuninck – Quickstep), Neilson Powless (EF Pro Cycling), Greg Van Avermaet (CCC), Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Jesús Herrada (Cofidis), Nicolas Roche (Sunweb) og Aleksej Lutsenko (Astana), fikk raskt et stort forsprang og ledet på det meste med rundt seks minutter. Seks ble til fire da det nærmet seg avslutningen på etappen og 30 tøffe kilometer med over tusen meter stigning fram til målstreken.

Hagen, som for øvrig vant en innlagt spurt underveis, klarte å henge med de sju andre over første bakketopp, men var tydelig sliten. Samtidig nærmet hovedfeltet seg for hver høydemeter og var bare to og et halvt minutt bak bruddet med 25 kilometer igjen.

Og nå hadde flere i front fått nok. Førstemann til å slippe var Daniel Oss. Så måtte Hagen også slippe, etter å ha preget de første drøye 16 milene av turen fra Le Teil.

Les også Strafferettseksperter om den negative prøven: – Veldig viktig for Northug

Sololøp

I de tøffe bakkene økte ledergruppen, som ble redusert til fire stykker, igjen avstanden til hovedfeltet. Belgiske Greg Van Avermaet øynet muligheten til å ikle seg den gule ledertrøyen. Han var tre minutter og 17 sekunder bak leder Adam Yates før etappen. Men heller ikke belgieren klarte å henge med helt til topps. Kasakhstanske Aleksej Lutsenko stakk av gårde fra resten, kun spanske Jesús Herrada klarte å utfordre forspranget Lutsenko sikret seg. I og med at Lutsenko ikke utgjør noen trussel i sammendraget, var ikke de beste sammenlagtlagene interesserte i å tette luken.

Herrada gjorde alt han kunne og kjempet heroisk for Cofidis´ første etappeseier på 12 år, men Lutsenko holdt unna og vant etter noen knalltøffe stigninger opp til topps på Mont Aigoual.

Herradas andreplass var heller ikke truet. Van Avermaet ble nummer tre, Neilson Powless fire og Julian Alaphilippe nummer fem. Adam Yates ble nummer ti på etappen og beholder sammenlagtledelsen foran Primoz Roglic og Tadej Pogacar.