Norges kaptein måtte sy: – Fikk skulderen hennes hardt i munnregionen

Håndballstjernen Stine Bredal Oftedal har fått en trøkk som setter henne utenfor laget denne uken.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Stine Bredal Oftedal må stå over et par kamper. Bildet er fra tidligere. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

28-åringen ble kåret til verdens beste i juni. Det er en tittel som betydde mye, men som ikke skjermer henne for skader.

Nå forbereder Oftedal og Györ seg til seriestarten i Ungarn lørdag 5. september. På veien er det flere treningskamper. Det ungarske laget har vunnet alle fem.

Men åtte minutter ut i kampen mot Siofok sist fredag, skjedde det som gjorde at nittedølen fikk hard medfart.

– Det var rett og slett en liten kollisjon. Jeg var i forsvar og løp ut for å takle en spiller som ikke helt så at jeg kom. Dermed fikk jeg skulderen hennes hardt i munnregionen, og huden over leppen sprakk, forteller den norske playmakeren.

Les også Da lagvenninnen ga landslagsstjernen gladnyheten, ble hun «svett og klam»

Stine Bredal Oftedal er vant til trøkker både på klubb- og landslag. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Györs store, lille spiller fikk et skikkelig trøkk i kjeven og nakken. Kuttet måtte sys.

Oftedal sier at kuttet var 1,5 til 2 cm, og at det er det synlige, i tillegg til ballongleppen rett under.

– Jeg er nok veldig fort tilbake igjen, men spiller mest sannsynlig ikke håndball denne uken, sier hun.

Det betyr å gå glipp av et par treningskamper fremover, antar veteranen som har spilt ti år på landslaget. De siste drøye syv har hun vært proff i Frankrike og Ungarn.

Les også Slik blir håndballsesongen: Kun de beste deltar i NM og ungdomsserier blir utsatt

Stine Bredal Oftedal starter på sesong nummer fire i Györs drakt. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Ser frem til å komme i gang

Oftedal mener at det ikke skal være noen fare for seriestarten.

Den gleder alle seg stort til. Oftedal spiller sammen med fire andre norske, og Györ har trent meget godt den siste tiden. Amanda Kurtovic, Kari Brattset Dale, Veronica Kristiansen og nykommer Silje Solberg i mål er spent på om det blir lov med tilskuere når serien drar i gang.

Oftedal kaller oppkjøringen for tidenes lengste og har covid-19-sykdommen i tankene. For den har medført at ting har endret seg, siden sesongen i Ungarn ble avsluttet i mars før alt var ferdig.

Det ble heller ikke kåret noen seriemester, men Györ ledet klart.

– Vi må bare se fremover, mener Oftedal.

Hun har to seriemesterskap i Györ fra før, og starter i høst på sin fjerde sesong for grønntrøyene.