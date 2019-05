Norges Triatlonforbund står uten generalsekretær etter å ha brukt sparekniven, men planene mot neste års OL er berget.

Kari Uglem har siden 2015 vært norsk triatlons administrative leder, men nå er det slutt. Etter samråd med styret gir hun seg for å frigi midler til bredde- og elitesatsingen.

– Dette er ikke noe vi bestemte oss for i går. Vi har lenge jobbet for å finne løsninger, og vi har jobbet hardt for å finne sponsorer. Vi har helt siden første budsjettutkast i fjor høst sett at det lå en utfordring der. Konklusjonen ble at vi har for høye utgifter, og vi blir minst sårbare ved at jeg går, sier Uglem.

– Vi ser at vi må få ned kostnadene. Skal vi la være å kutte i aktivitetstilbudet, var dette dessverre den eneste løsningen på kort sikt, sier triatlonpresident Arild Mjøs Andersen.

Ambisjoner koster

Han medgir at det var litt trykket stemning da nyheten om Uglems avgang ble gitt til de ansatte.

– Det handler ikke bare om hvilket signaler det sender, men også om Kari som person. Hun har vært en miljøskaper og den som har ledet an som en sparringpartner.

Kristian Blummenfelt, Casper Stornes, Gustav Iden og Lotte Miller har alle hevdet seg i verdenstoppen de siste sesongene. Neste sommer blir fort samtlige fire å se i Tokyo-OL.

Men det koster å ha ambisjoner.

– Det er kostnadskrevende å satse mot OL og medaljer. Vi er ikke i nærheten av å få alt finansiert gjennom Olympiatoppen, og vi er heller ikke blitt kommersielt interessante nok til å hente inn sponsorpenger til å dekke det resterende. Til syvende og sist går det ikke i hop, forklarer Uglem.

Mange driver helt på grensen

Grepet med kutt i administrasjonen ser ut til å skåne forbundets aktivitetstilbud.

– Slik det ser ut nå, innebærer kostnadsreduksjonen at vi i år ikke trenger å kutte i bredde eller elite, forteller Andersen.

Det blir en ny hverdag nå som triatlonforbundet skal drives uten en generalsekretær.

– Vi må nok hyre inn noen ressurser for å håndtere noen av oppgavene, og eventuelt må vi samarbeide med et annet forbund. Det vil også kreve at styret jobber på en litt annen måte nå som vi vil mangle en daglig leder, opplyser triatlonpresidenten.

Han mener situasjonen viser hvor tøft det kan være for de små og mellomstore særforbundene i norsk idrett.

– Vi opplever at grunntilskuddene vi får til å drive et forbund, er for små. Jeg vil tro at rundt halvparten av landets særforbund driver helt på grensen til hva som er mulig økonomisk. Vi er avhengig av å få inn en del eksterne midler for å opprettholde tilbudet og satsingen vi ønsker å ha.

– Vokst hvert år

Landslaget i triatlon har i år et budsjett på rundt 4 millioner kroner.

– Hvis vi når målet om å ta medalje i Tokyo, vil det være blant de rimeligste medaljene Norge har hentet hjem. For oss er det mye penger, sier Andersen.

Kari Uglem ser med glede tilbake på tiden i Norges Triatlonforbund.

– Det har vært fem morsomme år. På alle områder har vi vokst hvert eneste år, og nå har vi verdens beste landslag, gode klubber og gode arrangement. Det ønsker jeg at skal fortsette. Så i valget om hvem som måtte gå, var det naturlig at det ble meg. I alt dette er jeg den minst viktige.