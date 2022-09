Liverpool med ellevilt sjansesløseri: – Hva kan man gjøre?

(Everton – Liverpool 0–0) Liverpool gikk på nok et poengtap. Jordan Pickford sørget for at Merseyside-derbyet endte målløst.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Avstanden opp til tabelltoppen nærmer seg faretruende stor for Liverpool. Nok en gang spilte de uavgjort, da Everton holdt unna i Merseyside-derbyet.

– Vi traff stolpen tre ganger, og Pickford - wow! Hva kan man gjøre? Sa Jurgen Klopp til BT Sport.

I tillegg til et frustrerende resultat måtte Fabio Carvalho ut i pausen etter å ha fått seg en smell. Skadene har virkelig begynt å hope seg opp for Liverpool.

– En skikkelig lårhøne. Det burde gå over fort, men vi får se, sa Klopp om Carvalho-skaden.

– Jeg håper Thiago kan trene på mandag, la han til.

Til tross for at oppgjøret endte målløst, så sto det ikke på sjansene. Først skjøt Tom Davies i stolpen, deretter fikk Liverpool noen svære dobbeltsjanser.

Like før pause tok Darwin Núñez ballen nydelig ned på brystet og klemte deretter til på halvspretten. Pickford vartet opp med en flott redning og ballen gikk i tverrliggeren.

Luis Díaz fikk tak i returen og han kom også til skudd. Denne gangen var det innsiden av krysstangen som var i veien for ledelse til Liverpool.

– Er det mulig, den går så langt på innsiden av stolpen at den ender opp i utspill fra mål, utbrøt fotballkommentator i Viaplay, Kasper Wikestad.

– Det er nesten så du ikke tror det, la fotballekspert i Viaplay, Lars Tjærnås til.

Sjansene ble ikke mindre i andre omgang, og det var Liverpool som sto for de fleste av de, men Pickford vartet opp med flere gode redninger. Neal Maupay fikk også en kjempemulighet etter en kontring, men også Alisson Becker viste seg frem som en god keeper da han hindret scoring fra

– Nå er det hinsides all fornuft og logikk at det står 0–0, sa Tjærnås.

Tidligere Liverpool-spiller Conor Coady jublet ellevilt da han trodde han hadde satt inn 1–0 for Everton, men en VAR-sjekk viste at midtstopperen var i offside.

På overtiden var Mohamed Salah utrolige nære å sørge for at Liverpool vant. Men Pickford vartet opp med nok en feberredning og fikk dyttet ballen i stolpen.

– Folk ser på hverandre og forstår ikke hvordan det fortsatt står 0–0, sa Wikestad.

Etter seks kamper i Premier League står Liverpool med ni poeng. Avstanden opp til Arsenal på tabelltopp er seks poeng, med en kamp mer spilt.

Dette var Everton sin fjerde uavgjort, og de står med fire poeng.

Publisert Publisert: 3. september 2022 15:25 Oppdatert: 3. september 2022 15:49