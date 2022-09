Gerrard beskriver Haaland som en stor trussel

VILLA PARK (VG) Aston Villa-manager Steven Gerrard (42) vil følge nøye med på Erling Braut Haaland (22) fremover.

– Det blir fascinerende å se ham videre. Til og med når han ikke er involvert, er han fortsatt en stor trussel og kan score viktige mål, sier Gerrard til VG og et titalls engelske journalister i et varmt rom under Trinity Road Stand på Villa Park.

Det var trolig ikke på grunn av salens klamme luft at Villa-manageren skiftet fra lyseblå finskjorte og svart dressbukse til grå treningsklær før han møtte mediene.

For avslutningen på lørdagens 1-1-match i Birmingham var intens. Etter 50 minutter scoret Haaland sitt 10. Premier League-mål for sesongen – i det som var Bryne-karens sjette match. Prestasjonen var en tangering av Michael Quinns rekord fra 1992.

Et drøyt kvarter før full tid utlignet Leon Bailey (25) for hjemmelaget med en kontant avslutning. Da eskalerte temperaturen blant både spillere og publikum.

Underveis i oppgjøret var Haaland i flere tøffe dueller med blant andre Villa-stopper Tyrone Mings (29). Gerrard hadde bedt mannskapet være aggressivt og gi supporterne noe å glede seg over etter fire tap på de fem foregående matchene.

– Jeg tror ikke noen levnet oss en sjanse før kampen. Vi viste mot, og det trenger du mot City. Jeg er veldig stolt og glad over det spillerne viste. Det er et stort poeng for oss, forteller Gerrard.

Han måtte følge spent med de gangene Haaland var involvert for City. Til Villas hell, lykke og glede var ikke Pep Guardiolas menn presise nok på den siste tredjedelen til å score flere enn nordmannens ene mål.

– City har to-tre-fire øyeblikk. Du kan se trusselen de har. Jeg syns Haaland ble holdt i sjakk i store deler av kampen, men han viste kvaliteten sin på målet, sier Gerrard.

GA ROS TIL MINGS: Steven Gerrard likte måten Tyrone Mings håndterte matchen mot Haaland.

Med ett poeng avanserte Villa to plasser på tabellen – fra nest siste til 17. plass. City er fortsatt nummer to.

– Det var en prestasjon full av vilje, kvalitet og karakter av Aston Villa, sier BBC-ekspert Danny Murphy – med fortid som lagkamerat av Gerrard i Liverpool.

Allerede tirsdag starter Haaland og lagkameratene på titteljakten i nok en turnering, når Sevilla er vertskap for sesongens første Champions League-match.

Deretter er det stjernemøte både på banen og ved sidelinjen i Manchester lørdag kveld. Da tar Antonio Conte (53) med seg Haalands spissrival Harry Kane (29) til Etihad Stadium.

