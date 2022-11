Haaland med vakker gest til fysioen – «endelig» likt med pappa Alfie

(Manchester City-Fulham 2–1) Erling Braut Haaland (22) vedgår at det er tøft å stå over kamper. Etter oppvisningen mot Fulham løp Haaland målrettet for å takket spesielt en mann: Fysioterapeut Mario Pafundi.

– Jeg elsker det. Jeg har vært skadet i en uke og det er en veldig viktig seier, sier Haaland til Sky Sports.

Etter å ha stått over kampene mot Leicester i Premier League og Sevilla i Champions League var Erling Braut Haaland tilbake på benken i lørdagens 2–1-seier over Fulham.

Med 25 minutter igjen av ordinær tid, på stillingen 1–1 og med ti City-spillere mot elleve Fulham-spillere, ville ikke City-sjef Pep Guardiola vente lenger. Haaland kom på banen.

Fem minutter på overtid avgjorde en «grævla nervøs» jærbu oppgjøret fra straffemerket.

På spørsmål om det var godt å være tilbake, svarte Haaland:

– Jeg vil spille hver kamp. Det er vanskelig (å være på sidelinjen), men vi trenger tre poeng og det er det vi fikk. Jeg er så sliten, men så glad. Du aner ikke.

22-åringen ga fysioterapeut Mario Pafundi en følelsesladet klem. Pafundi er italieneren som ifølge Haaland har fått skikk på kroppen hans – og som var med City-spissen på forrige landslagssamling. En fantastisk fysio, er attesten Haaland har gitt Pafundi.

Lørdagens comeback-scoring gjør at Haaland er på nivå med pappa Alfie Haaland i antall Premier League-scoringer.

Erling Braut Haaland har 18 mål på 12 kamper.

Alfie Haaland stoppet på 18 mål på 181 kamper.

Alfie Haaland spilte Premier League-fotball for Nottingham, Leeds og Manchester City fra 1994 til 2001. Han var kjent som en terrier på midtbanen, eller som en høvelig rask hardhaus på backen.

I dag følger han Erling Braut Haaland som pappa og manager. Etter lørdagens matchvinnerscoring av Haaland jr., fire minutter og 33 sekunder på overtid mot Fulham, tvitret pappa Haaland at det var «på tide» at sønnen tangerte ham.

– Det var en en fantastisk stemning. Å score i siste sekund, det var galskap, beskriver Haaland.

MÅL: Alfi Haaland jubler for scoring for Manchester City mot Aston Villa for 22 år siden.

Kun ti norske spillere er foran Haaland-duoen i antall Premier League-scoringer:

1. Ole Gunnar Solskjær – 91

2. Joshua King – 53

3. Steffen Iversen – 40

4. John Carew – 38

5. Tore André Flo – 38

6. Morten Gamst Pedersen – 34

7. Øyvind Leonhardsen – 30

8. Egil Østenstad – 29

9. Jan Åge Fjørtoft – 25

10. John Arne Riise – 21

11. Erling Braut Haaland – 18

11. Alfie Haaland – 18

Totalt har Haaland 419 spillere foran seg på Premier League-historiens toppscorerliste. Øverst troner Alan Shearer med 260 scoringer.

Braut Haalands scoringstempo er unikt. Nordmannen har scoret hvert 53. minutt i Premier League så langt. Han snitter på 1,5 mål per PL-kamp.

Ingen, hverken nordmenn eller andre, er i nærheten av City-spilleren i antall mål per PL-kamp:

1. E.B. Haaland - 1,5

2. Solskjær: 0,39

3. Carew: 0,31

4. Fjørtoft: 0,30

5. Flo: 0,27

6. King: 0,26

7. Iversen: 0,25

8. Østenstad: 0,24

9. Leonhardsen: 0,16

10. Gamst Pedersen: 0,13

11. A. Haaland: 0,10

12. J. A. Riise: 0,07

Haalands 18 ligamål er likt med Ole Gunnar Solskjærs beste sesong i Manchester United. Her er listen over nordmenn med flest mål i én og samme Premier League-sesong:

Haaland – 18 (22/23)

Solskjær – 18 (96/97)

Solskjær – 17 (01/02)

King – 16 (16/17)

Iversen – 14 (99/00)

Carew – 13 (07/08)

King – 12 (18/19)

Solskjær – 12 (98/99)

Solskjær – 12 (99/00)

Fjørtoft – 12 (93/94)

Carew – 11 (8/9)

Østenstad – 11 (97/98)

Flo – 11 (97/98)

Carew – 10 (09/10)

Solskjær – 10 (00/01)

Flo – 10 (99/00)

Flo – 10 (98/99)