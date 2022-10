Skadet Haaland ute mot Leicester

For første gang etter overgangen til Manchester City er ikke Erling Braut Haaland (22) i startelleveren i Premier League.

Nordmannen er ikke en del av kamptroppen som møter Leicester klokken 13.30. Det ble bekreftet da lagoppstilling og innbytterbenken kom en time før avspark. Dermed får argentinske Julian Álvarez (22) sjansen på topp. Kampen kan du følge i VGLive.

Manchester City skriver at Haaland har et problem i foten. Landslagssjef Ståle Solbakken og landslagslege Ola Sand har ikke besvart VGs henvendelser lørdag ettermiddag.

Manchester City i 4–3–3: Ederson – Stones, Akanji, Laporte, Cancelo – De Bruyne, Rodri, Gundogan (C) – Bernardo, Alvarez, Grealish.

Manchester City-benken: Ortega Moreno, Carson, Dias, Ake, Gomez, Mahrez, Foden, Lewis, Wilson-Esbrand

Leicester i 3–4–3: Ward – Amartey, Soyuncu, Faes – Castagne, Dewsbury-Hall, Tielemans, Justin – Maddison, Vardy, Barnes

Leicester-benken: Iversen, Albrighton, Iheanacho, Perez, Daka, Mendy, Ndidi, Praet, Thomas

STYGG TAKLING: Haaland ble saksetaklet av tidligere lagkamerat Emre Can i Champions League tidlige i uken. Nordmannens venstre ankel ble hengende igjen.

City-trener Pep Guardiola sa etter 0-0-kampen mot Dortmund tirsdag at Haaland var sliten og hadde hatt feber. I matchen fikk jærbuen også en kraftig smell i den venstre ankelen etter en stygg takling bakfra fra Emre Can. Nordmannen ble byttet ut i pausen. På fredagens pressekonferanse sa Guardiola at de ville se i løpet av ettermiddagen om nordmannen ble klar.

– Det er store nyheter. Han har vært brennhet denne sesongen. Det er en smell for Leicester-supporterne, som hadde håpet å få se ham her i dag, men jeg tror Brendan Rodgers er fornøyd, sier tidligere Premier League-spiller Matthew Holland (48), som nå er ekspert for bein Sports.

Iren har 202 kamper på Englands øverste nivå, og har spilt for Bournemouth, Ipswich og Charlton.

– Rodgers tenkte nok at de måtte være mer defensive fordi Haaland kom til å spille. Álvarez er også en glimrende spiller og det er også City som lag, så Leicester må fortsatt håndtere spillerne City har, sier Holland.

Haaland har startet de øvrige 11 Premier League-kampene etter overgangen fra Dortmund. Det har resultert hittil i 17 mål. Totalt står 22-åringen med 22 mål på 16 kamper. Den eneste kampen han ikke har startet før lørdag, var borte mot København i Champions League tidligere i oktober (0–0).

I utgangspunktet skal Haaland representere Norge i treningskampene mot Irland og Finland henholdsvis 17. og 20. november. Før det kommende verdensmesterskapet har City oppgjør mot Sevilla (Champions League, 2. november), Fulham (5. november), Chelsea (9. november) og Brentford (12. november). Første kamp etter VM er borte mot Leeds 28. desember.

Phil Foden (22) har scoret nest flest mål for City denne sesongen, med seks i Premier League, men også han er ute av startelleveren mot Leicester. Den engelske landslagsjuvelen er på benken.

Det betyr at laget som starter bare har scoret 11 mål totalt på sesongens 11 første seriekamper. Med to poeng opp til serieleder Arsenal, er det ventet en vanskelig oppgave mot Leicester. Etter en poengløs start på sesongen, har Brendan Rodgers mannskap vunnet de to siste matchene og er ubeseiret på de siste tre rundene.