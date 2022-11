Norge sprakk mot Danmark: Møter Frankrike i knalltøff semifinale

LJUBLJANA (VG) (Norge-Danmark 29–31) Nora Mørk bommet på sin første straffe i turneringen. Norge sprakk mot slutten og tapte for Danmark for første gang på 17 kamper. Nå venter seiersmaskinen Frankrike i semifinalen.

forrige



























fullskjerm neste 1 av 15 Foto: BJORN S. DELEBEKK / VG

– Danmark var bedre enn oss i dag. Når vi ikke presterer jevnere, så vinner Danmark over Norge, for de er et godt lag. De har hatt tre dagers hvile, det har gjort dem godt. Nå gjelder det for oss å omstille og restituere godt, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG.

På spørsmål fra Viaplay om hvorfor det ble som det ble mot Danmark, konkluderer landslagssjefen med at de slipper inn for mange mål.

– Jeg vet ikke. Det er for tidlig for meg å si. Dette er første kampen vi taper, nå må vi gå i oss selv for å se hva vi kan gjøre annerledes. 29 burde holde. 31 baklengsmål er minst fem eller seks for mange.

– Vi er så klart skuffet. Men i dag synes jeg vi brenner for mye. Vi produserer ganske mange sjanser. Det holdt ikke i dag dessverre. Det eneste positive er at vi ikke er ute, vi får ta med oss det, sier Nora Mørk til VG.

Danmark jubler som gale etter den svært etterlengtede seieren over Norge. Norge har vunnet 17 EM-kamper på rad. Men i avslutningen av hovedrunden kom smellen mot danskene. Nora Mørk leverte en stor kamp, men Stine Bredal Oftedal og Henny Reistad slet mot tøff dansk motstand. Det hjalp ikke at Malin Aune reduserte et halvt minutt før slutt.

Danmarks målvakt Sandra Toft vant keeperkampen og Danmark vant sin «dejligste» seier på mange, mange år. Nå møter de Montenegro i semifinalen.

Hergeirsson passer på å ikke svartmale tapet for Danmark. Han påpeker at det har vært mange jevne kamper mot danskene de siste årene, og at det ikke er bare å innkassere seire på rekke og rad.

– Vi må ikke glemme at vi er i semifinalen, selv om vi kanskje får en tøffere vei inn. Men skal man vinne et mesterskap, må man vinne de to siste kampene - uansett motstand. Jeg synes ikke dette er noe å dvele veldig over.

Under intervjuet med VG virker Nora Mørk å være veldig tilfreds med at det nå er nettopp Frankrike som venter i semifinalen.

– Jeg tenker at at det blir veldig tøft, men det hadde det blitt uansett. Frankrike er kanskje hakket vassere enn Montenegro. Men vi har satt oss i denne posisjonen selv.

VG-børsen Katrine Lunde 6 Silje Solberg-Østhassel 4 Maren Aardahl 5 Stine Skogrand 4 Nora Mørk 7 Stine Bredal Oftedal 4 Malin Aune 6 Kristine Breistøl 6 Vilde Ingstad 6 Henny Reistad 5 Sunniva Næs Andersen 4 Anniken Wollik 5 Thale Rushfeldt Deila 6 Thorir Hergeirsson (trener) 5

For Norge blir fredagens semifinale en repetisjon av de to siste finalene i EM og VM. Norge vant begge. Men nå får de en kraftig utfordring.

Norge har ikke møtt Frankrike siden fjorårets VM-finale. Den ble en dramatisk snuoperasjon etter at de franske jentene ledet med seks mål i 1. omgang. Men Norge vant 29–22 i en kamp der Henny Reistad, Silje Solberg-Østhassel og Kari Brattset Dale ble de største norske finaleheltene.

Frankrike har levert et svært solid EM hvor seierne har kommet som perler på en snor. En kjempeseier 36–23 over Spania onsdag etter denne rekken tidligere i mesterskapet: Tyskland 29-21, Montenegro 27-19, Nederland 26-24, Romania 35–21 og Nord-Makedonia: 24–14.

forrige











fullskjerm neste 1 av 7 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Startproblemene fortsatte for Norge også onsdag kveld. Seks minutter og 45 sekunder uten norsk scoring ga Danmark 3–6-ledelse.

Thorir Hergeirsson måtte igjen ta frem en tidlig time out.

Det hjalp. Norge hentet opp Danmark igjen. Omgangen ble jevn. Etter at Norge hadde gjort seks personlige feil og bommet på seks skudd på Sandra Toft, bedret deg seg.

Vilde Ingstad og Kristine Breistøl hevet forsvarsspillet sammen med Thale Rushfeldt Deila. Dansketrener Jesper Jensen plukket – som ventet – syv mot seks-spillet. Det gjorde ingen stor forskjell.

Breistøl startet med to bom, men så traff den 193 cm høye skytteren på tre skudd. Helt essensielt.

Katrine Lunde sto frem som Norges beste spiller med sine syv redninger før pause. Hun bidro godt i angrep også med to assist. Den siste satte uredde Anniken Wollik inn.

Debutantens syvende mål ga Norge 13–12-ledelse halvveis.

Etter en omgang med trøbbel – også med de nordmakedonske dommerne – kjentes det ut som Norge hadde fått godt betalt mens de norske kubjellene ringte pausen inn

Lunde fortsatte redningene etter pause. Men Danmark startet igjen en omgang meget sterkt. Kristina Jørgensen hamret inn dansk tomålsledelse allerede etter fem minutter av omgangen.

Men Wollik og Nora Mørk skapte raskt balanse i regnskapet. Men hadde ikke noe grep på Jørgensen og Anne Mette Hansen.

Men Stine Skogrand – frispilt av Rushfeldt Deila – sendte Norge tilbake i 20–19 ledelse etter dagens høyeste lobb over Sandra Toft.

Frekke Deila skaffet Norge to straffer. Henny Reistad misset den første før Nora Mørk kylte den andre i krysset til 21–21.

Den åndeløse spenningen fortsatte.