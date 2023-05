Historiske Leknessund forsvarte den rosa ledertrøyen i Giro d'Italia – satte norsk rekord

Andreas Leknessund beholder den rosa ledertrøya i Giro d'Italia i minst én etappe til. DSM-rytteren holdt unna for sammenlagtkonkurrentene lørdag ettermiddag.

Andreas Leknessund forsvarte den rosa ledertrøya også på lørdagens etappe i Giro d'Italia.

NTB

Leknessund leder rittet med åtte sekunder ned til sammenlagtfavoritt Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep).

– Jeg er veldig glad og stolt over hvordan vi har syklet som lag og at jeg har måttet kjempe for å beholde den, sånn som i dag, sa Leknessund til Discovery.

– Vi forventer at jeg kommer til å miste den (trøya) i morgen, så da var det fint å avslutte med en skikkelig kamp, la han til.

Da 23-åringen startet den 207 kilometer lange etappen fra Terni til Fossombrone, ble han historisk som den nordmannen som har ledet det prestisjetunge rittet i flest etapper med sine fire. Sykkellegenden Knut Knudsen ledet Giroen i totalt tre etapper i 1975 og 1981.

Tromsøværingen tok over den rosa ledertrøya etter den fjerde etappen inn til Lago Laceno. Da endte han som nummer to, bare to sekunder bak Aurélien Paret-Peintre.

Healy-seier

Det var først drøye 40 kilometer fra mål det ble ordentlig spenning på den åttende etappen. Da rykket EF-rytter Ben Healy fra et 13-mannsbrudd og fikk raskt en luke på godt over minuttet.

22-åringen holdt unna for hovedfeltet hele veien til mål og tok sin første etappeseier i et Grand Tour-ritt.

– Jeg hadde gode bein i dag og ga det et skikkelig forsøk. Jeg ønsket å teste meg selv for å se hva jeg kunne få til, og i dag funket det. Jeg er superstolt av hva jeg har gjort, sa Healy til Discovery.

Iren hadde imidlertid over en halvtime opp til Leknessund i sammendraget før lørdagens etappe og var dermed ingen trussel for sammenlagtlederen.

Healy endte over fem minutter foran Leknessund i mål, men heller ingen av de andre sammenlagtkonkurrentene klarte å ta nok tid på nordmannen, som beholder ledertrøya i minst én etappe til.

Sekunddrama

Det ble imidlertid et lite sekunddrama mot slutten av etappen da Primoz Roglic rykket fra over den siste fjelltoppen og knappet innpå et minutt på Leknessund og resten av konkurrentene foran ham på sammenlagtlisten.

Evenepoel tok også 20 sekunder på tromsøværingen, som «bare» leder med åtte sekunder før den niende etappen.

Søndag venter en 35 kilometer lang tempoetappe fra Savignano sul Rubicone til Cesena, hvor det er forventet at Evenepoel slå Leknessund klart.

– Jeg skal gjøre mitt beste i morgen, men jeg tror ikke åtte sekunder ned til Remco vil holde, sa Leknessund.

Giro d'Italia består av 21 etapper og avsluttes 28. mai i hovedstaden Roma.