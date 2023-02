Shiffrin og Kilde dro en dag tidligere til VM: – Vi fikk litt kvalitetstid sammen

Til uken braker det løs med medaljekamp for superparet Mikaela Shiffrin (27) og Aleksander Aamodt Kilde (30), men før alpin-VM rakk de også å få litt kjærestetid.

KJÆRLIGHETEN BLOMSTRER: Mikaela Shiffrin og Aleksander Aamodt Kilde er superparet i alpintsporten. Her hjemme hos Kilde på Jar under en VG reportasje i fjor.

– Han kom også én dag for tidlig, så vi kunne ha en koselig middag sammen i går kveld, forteller Shiffrin på plass i den franske VM-byen Méribel lørdag.

Den amerikanske alpinisten, som i januar ble tidenes mestvinnende på kvinnesiden, hadde invitert inn til pressekonferanse for å snakke om det kommende verdensmesterskapet.

Knappe tre minutter tok det før hun fikk det første spørsmålet om sin norske kjæreste, Aleksander Aamodt Kilde.

Da lyste Mikaela Shiffrin opp der hun satt i stolen.

– Jeg så ham i dag, sier Shiffrin mens hun smiler fra øre til øre.

– Vi så slalåmrennet sammen, og vi fikk litt kvalitetstid sammen.

Til daglig herjer de på vært sitt sted, for det er svært sjeldent at de kvinnelige og mannlige alpinistene konkurrerer på samme plass.

Heller ikke i VM skal de gjøre det. Kvinnene kjører stort sett sine konkurranser i Méribel, mens herrene skal gjøre opp om medaljene i Courchevel et snaut kvarters kjøretur unna.

– Jeg vet ikke hvor mye vi kommer til å se hverandre de neste par ukene, sier Shiffrin.

– Mennene er jo i Courchevel, mens vi er her. Hvis de kommer over for å trekke startnummer eller til medaljeseremonier så kan vi kanskje møtes, men fokuset er på kjøringen for oss begge selvfølgelig, fortsetter hun.

– Hvis vi får fem minutter her eller der, er det fantastisk. Det føles ikke distraherende, det er bare fantastisk.

I et nylig intervju med VG fikk Kilde spørsmål om han er en del av «superparet med stor s».

– Jeg tror ikke vi forstår det helt selv, begge oss egentlig. For meg er det en helt ny situasjon å være i. For henne, som har hatt sesonger hvor hun har vunnet jeg vet ikke hvor mange ganger, hun vet hvordan det er. Men for meg er det litt sprøtt. At begge to skal ha så mye suksess på en gang er unikt, svarte Kilde da.

Under lørdagens pressekonferanse stilte VG Shiffrin det samme spørsmålet.

– Vi bare ler og tuller når vi er sammen. Det føles ikke så «super» ut. Men så ser jeg ham i Kitzbühel, og da tenkte jeg at han er ganske «badass». Jeg er ikke så stor fan av superpar-navnet. Mest fordi jeg ikke vil komme inn i et rom og føle at vi er det beste eller kuleste paret i rommet, sier Shiffrin til VG.

– Jeg elsker å være rundt ham. Det er bare sånn det er. Jeg finner ham inspirerende. Jeg elsker å komme inn i et rom med ham. Det er det jeg elsker, men jeg føler bare at det er en egoistisk måte å tenke på oss på. Hvis du hadde sett oss alene i et rom, så er vi ganske rare. Det kom ut litt feil, men ja, vi tuller og fjaser, avslutter hun.