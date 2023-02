Overrasket over rivalens rekordsalg: – Hvor god er han?

Mens Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo stusser på prisen for Daniel Karlsbakk (19), mener tidligere fotballagent Terje Liverød at Viking solgte for billig.

HAR SOLGT UNNA: Idet han går løs på sin fjerde sesong som Vålerenga-trener, må Dag-Eilev Fagermo for første gang klare seg uten Osame Sahraoui.

Vålerenga-profil Osame Sahraoui (21) ble på den siste dagen av overgangsvinduet solgt til nederlandske Heerenveen. Overgangssummen skal, etter hva VG kjenner til, ha vært rundt 20 millioner kroner.

Samme dag kom nyheten om at Viking-unggutt Daniel Karlsbakk (19) ble solgt til samme klubb. Ifølge Stavanger Aftenblad skal summen ha vært så mye som 27 millioner kroner. Det er klubbrekord i Viking.

Sahraoui er altså to år eldre enn Karlsbakk.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo påpeker at det ikke er veldig stor forskjell summene for Karlsbakk og Sahraoui.

– Men irriterer det deg at Viking får mer enn det dere får for en mer etablert spiller?

– Både ja og nei, sier Fagermo før han utdyper:

– Jeg er overrasket over den summen med en spiss som er... Hvor god er han? To mål i fjor eller hva det var. Men se på Tengstedt, se på Fofana. Du får ikke sånne summer for en ving, midtbanespiller eller midtstopper.

DYR TENÅRING: Her feirer Daniel Karlsbakk scoringen sin mot Haugesund. Det var én av to scoringer 19-åringen noterte seg for i 2022-sesongen.

Rosenborgs Casper Tengstedt ble solgt til Benfica for en rapportert sum på 107 millioner kroner, mens David Datro Fofana tok turen til Chelsea fra Molde - for en sum nærmere 130 millioner, noe som dermed knuste den norske overgangsrekorden.

– Spiss er egen prisklasse. Jeg tror nok det har hjulpet Viking litt, sier Fagermo.

Terje Liverød er mangeårig fotballagent og har også vært ansatt som talentspeider i utlandet. Han har blant annet bodd i Uruguay og vært tilknyttet tyske Schalke 04 og deres jakt etter unge talenter.

Mens Fagermo stusser over prislappen på Daniel Karlsbakk, er Liverød av en annen oppfatning.

– Hvis dette er en god 19-åring, med perspektiv, så er tre millioner euro fryktelig lite penger i dagens fotball. Tre millioner euro, liksom. Det er i gåseøyne ingenting, mener Liverød.

KRITISK – IGJEN: Terje Liverød.

Liverød snakker med utgangspunkt i summene som er vanlige utenfor Norges landegrenser.

– Jeg kjenner ikke til spilleren veldig godt. Men om han er god, har Viking sluppet ham billig.

Karlsbakk rakk bare to scoringer på elleve kamper i Eliteserien 2022, men går for en sum som altså er klubbrekord i Viking. Likevel mener Liverød norske klubber må ha mer is i magen.

– Det er jo dette norsk fotball må gjøre hele tiden. De sitter med skjegget i postkassen og tenker penger, ikke sant.

Sahraoui har tidligere vært nære salg til utlandet: